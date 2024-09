“Se metió en la relación con mi pololo”: Carla Ballero explicó el origen de su enemistad con Maite Orsini

Durante la jornada del recién pasado miércoles, Carla Ballero no se guardó nada y explicó el origen de su enemistad con Maite Orsini.

PUBLICIDAD

En el más reciente capítulo estreno del programa “Sígueme” de TV+, la panelista del programa reveló que la diputada se metió en uno de sus pololos sin importar nada.

“Ella me cae mal de la vida”, partió diciendo Ballero en el espacio de farándula, agregando que Orsini “pololeó con mi hermano, entonces la conozco bien. Yo también pololeaba y ella se metió en mi relación, de verdad, es heavy”, expresó.

Cabe recordar que en ese tiempo, Álvaro Ballero recién había salido del reality Protagonistas de la fama (2003) y estaba ene el peak de su fama nacional. “Yo pololeaba, estaba súper enamorada, llevaba muchos años y la niña esta andaba con mi hermano”, recordó.

Carla Ballero los pilló

De acuerdo a las palabras de Carla, ella siempre tuvo un mal presentimiento con respecto a Orsini, puesto que nunca terminó de agradarle del todo.

“Muchas veces la vi en la casa, pero algo me pasaba con ella, no me gustaba. Pasó el tiempo, y se metió en la relación con mi pololo”, sostuvo, confirmando su mal presentimiento sobre la diputada.

Según sus recuerdos, Maite sabía que era su pololo en ese momento, pero eso no la detuvo para tener algo con él. “Ella lo conoció por fuera, él era conocido también y se metió”, comentó.

PUBLICIDAD

Desde ese momento, la relación entre ambas se cortó y hasta el día de hoy no habla con la parlamentaria. “Es una cuestión que a cualquier mujer le molesta. Soy de una línea, hay cosas que... se acabó, punto final”, contó.

Eso sí, enfatizó que el mayor culpable de este quiebre fue su expololo y no la actual pareja de Jorge Valdivia. “Los pillé, mensajes, de todo. Ambos son responsables, más él que ella, siempre he pensado igual, pero esa actitud me quedó para siempre”, cerró.