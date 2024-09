“Para comprarse un auto”: El exorbitante préstamo que Tonka Tomicic habría pedido para adquirir un vehículo

Dicen que el buen pagador es dueño de la billetera ajena. Por ese motivo, la animadora Tonka Tomicic habría podido acceder a un millonario préstamo para comprarse un vehículo. Así lo contó la panelista de Zona de Estrellas, Adriana Barrientos, quien desclasificó los movimientos financieros de la animadora de televisión, quien estaría al día con todas sus deudas.

Según contó Barrientos, la exBienvenidos estaría pensando en comprarse un lujoso vehículo, por el cual habría solicitado un préstamo de más de 100 millones de pesos.

“Cuando pensábamos que no tenía cómo pagar las cuentas, me llega otra información y me dicen ‘Adriana sabes que tengo información del factoring donde Tonka hace un tiempo atrás ya habría pedido mil millones de pesos y te puedo decir que las cuotas de ella están al día¨”, le revelaron a la Leona.

Dicho esto, su fuente le contó de la nueva solicitud que realizó la animadora.

“Ahora, hace un par de días atrás pidió un crédito en ese factoring y pidió 130 millones de pesos hace 10 días atrás y debido a su buen comportamiento financiero, la empresa inmediatamente decidió otorgarle el crédito que es para la compra de un auto’”, contó.

¿Deudas saldadas?

Con esto, estarían quedando en el pasado los supuestos problemas económicos que enfrentó tras el Caso Relojes y su separación con Marco Antonio López, Parived, donde se reveló que tuvo que vender su casa avaluada en $1.300 millones, a través del sistema leaseback.

Incluso, se habló que entre agosto de 2020 y septiembre de 2021, se presentaron 14 demandas civiles en su contra, como deudora titular o aval de deudas impagas que sumaban más de $2.300 millones.

Además, el medio Meganoticias reveló que en diciembre de 2020, el Banco Security demandó a López y Tomicic por una deuda de $11 millones y solicitó el embargo de los tres autos a nombre de la comunicadora: un Volvo de ese año, un Land Rover y un Mercedes Benz de 2018.