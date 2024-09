Marilyn Pérez deja Tevex para aterrizar en el área de entretención de Mega

Al parecer, el área de entretención de Mega comenzaría a tomar forma, puesto que la querida periodista de Tevex, Marilyn Pérez, tendría un vuelo directo para aterrizar en el canal ubicado en Ñuñoa.

Y es que, luego de renunciar –en julio pasado– al programa La Caja De Pandora de La Red, en el espacio de Tevex titulado Cómo Estamos Hoy, la comunicadora detalló sobre su nuevo desafío laboral, en el cual compartirá con la Dama De Hierro, Francisca García-Huidobro.

Dentro de los distintos nombres que han sonado para acompañar a la exconductora de Primer Plano, está el de Marylin Pérez. Y luego de que el conductor del programa, Daniel Valenzuela soltara un “llegó la hora de decir adiós”, la exLa Red sostuvo que “no les podía contar nada, pero es verdad, me voy. Yo no quería decir nada, pero quién le contó al filtrador... pero es verdad chiquillos, los abandono. No digamos a dónde, pero sí es a Mega y les quiero decir unas palabras sí antes de irme.”

“Pucha, igual me da una pena enorme dejarlos, pero yo sé que hay mayor proyección allá y les agradezco tanto, de verdad, de corazón, que me hayan recibido tan bien. Creo que nunca me había sentido tan cómoda en un programa como en este . Me voy con sentimientos encontrados por la calidez que había acá. Yo venía de una situación bien difícil que había pasado en otro programa y acá me recibieron con los brazos abiertos... así que un beso para ustedes, que sigan creciendo”, sentenció así Marilyn en su despedida.

Por su lado, el animador de Cómo Estamos Hoy interrumpió con las siguientes palabras: “De todo corazón, eres una bella persona. Mira, acá hiciste amigos, ganaste plata, cambiaste el auto, lo pasaste bien, y todo eso en tres meses . En el poquito tiempo sembraste cosas lindas en todos nosotros, te recordaremos con mucho cariño”, mientras que Titi García-Huidobro sostuvo que “se nota que eres profesional, haces bien las cosas, eres linda, tienes todo para triunfar en la vida” .

Y respecto al nuevo programa de espectáculos en el que trabaja Mega –que será conducido por García-Huidobro– que será para cubrir el Festival de Viña del Mar 2025, pese a que aún no hay detalles concretos, lo que se sabe es que este nuevo espacio será de corte farandulero y, aparentemente en horario estelar.