Cibernautas celebran supuesta separación de Pampita y piden “remember” con Vicuña: ¿Por qué se cansó?

Mientras Benjamín Vicuña está disfrutando de una nueva relación de pareja, su exesposa Carolina Ardohain habría puesto término a su matrimonio con Roberto García Moritán.

Fue hace días atrás que se filtró que el empresario había pasado cuatro noches en un hotel. Ahora, desde Argentina, Yanina Latorre, aseguró que Pampita está soltera, otra vez.

“Está separada. Ella se está por ir de viaje ahora en octubre y en noviembre, va a Tailandia y a México. Ella se cansó, se hartó”, señaló.

Si bien, se especuló que los motivos serían una nueva infidelidad, Latorre aseguró que “no hay una tercera persona, pero él está muy en su rol político y no genera un peso”, indicó como razón del quiebre.

Además, señaló que Pampita se casó muy enamorada, pero al poco tiempo se desilusionó.

“Se casó y se enamoró porque le parecía un dulce y, textual, ‘después se fue dando cuenta que es un nabo’”, agregó la panelista.

Pampita le había puesto un ultimatum

También, indicó que la mala relación venía de hace un año atrás y ella le había puesto un ultimátum, ante sospechas de infidelidad.

“Esto viene desde hace un tiempo largo, más de un año”. “Pasaron cosas el año pasado y ella le habría puesto un ultimátum”, mencionó la angelita y, ante la sorpresa de sus compañeros, aclaró: “Sí, el año pasado, en pleno Bailando (América TV), le encontró mensajes con una periodista, pero no sé si consumaron”.

Respecto a quien sería la mujer aludida, se trataría de una periodista de política.

“Pampita se dio cuenta y le dijo ‘hasta acá’. Como que no vuelva a pasar, amigo. Yo no digo que haya consumado, pero sí desprolijidades en el teléfono. A ella no le gustó lo que leyó y le dijo: ‘una más y te vas’”, cerraron en el programa de farándula trasandino LAM, consignó La Nación Argentina.

Mientras tanto, algunos cibernautas celebraron la ruptura y cruzaron los dedos por una reconciliación con todas sus letras con Benjamín Vicuña, padre de sus hijos.