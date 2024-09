Milagros Zabaleta presentó en sociedad a su pololo argentino y surfista: compartió románticas imágenes

Milagros Zabaleta se robó las miradas en la pasada edición del Festival de Viña del Mar 2024, tras quedar cautivada con el cantante Mateo Bocelli. Amante de la música y, en especial de la batería, la hija del actor Jorge Zabaleta presentó en sociedad a su actual pareja en su cuenta de Instagram.

PUBLICIDAD

A través de varias historias compartió imágenes con el joven de 21 años, nacido en Los Ángeles, pero de padre argentino y mamá uruguaya.

Su nombre es Maximus Petrina y se dedica a los deportes extremos como el surf, skaterboard, wakeboard y snowboard, disciplinas donde se convirtió en uno de los mejores exponentes a su corta edad.

Milágros Zabaleta (Rodrigo Mejías)

El coqueteo con Mateo Bocelli

Milagros se viralizó por una coqueta publicación en su cuenta de Instagram, en donde le escribió al hijo de Andrea Bocelli: “Te presento a tu suegro”.

“En Viña lo pasé increíble. Además, conocí al amor de mi vida: Matteo Bocelli”, manifestó entre risas al medio ya mencionado.

Sobre sí logró tener una conversación con el artista, Zabaleta aseguró: “Él fue lo que más me gustó, enamorada de él. Pero chicas, para quienes preguntan, no me respondió. Lo voy a ir a buscar a Italia”, cerró en tono de broma.

“Me decían ‘Pituto’”

Tiempo atrás, contó a Publimetro las implicancias de ser la hija del conocido actor, algo que ha marcado su vida, y aunque en un principio sí le afectaba que algunos desubicados la molestaran por eso, ahora la cosa es muy distinta.

PUBLICIDAD

De hecho, ella misma asegura que: “Me ha tocado (recibir esos comentarios). La verdad es que yo soy muy irónica, a mí no me afecta. Llega el momento que las críticas de gente que uno no conoce no afectan, pero al principio me afectaban”, confesó.

“Me acuerdo de que a mí me decían ‘Pituto’ siempre, es la típica. Pero, según yo, es mejor no contestar, porque si uno le echa leña al fuego, uno sabe lo que pasa después”, comentó.