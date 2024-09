“Dos mujeres y un camino”: Raimundo Cerda fue pillado coqueteando con Faloon y Javiera en el encierro de “¿Ganar o Servir?”

Raimundo Cerda está jugando todas sus cartas dentro de la hacienda de “¿Ganar o Servir?”, y es que al parecer el joven de 25 años está con todas las hormonas revolucionadas puesto que está coqueteando con dos de sus compañeras al mismo tiempo.

Así es, el exparticipante de “Gran Hermano” está en modo “on fire” y se encuentra usando sus armas de seducción con Faloon Larraguibel y Javiera Belén.

Las acciones de Raimundo

En el más reciente episodio del reality de Canal 13, Fran Maira le consultó a su amigo sobre esta situación, en donde reveló que se siente atraída por ambas mujeres.

“La Faloon me llama la atención porque tiene un físico distinto, como de sugar mommy. También la Javi me atrae, pero no soy busquilla tampoco. No sé cuál escogería”, explicó el rubio.

Acorde a estas declaraciones, se pudo ver a Cerda intentando acercarse a ambas. La primera fue la exchica “Yingo”, Rai se acostó cerca de ella y le dijo que era una mujer tierna.

A lo que Faloon contestó: “Para nada, yo soy muy pesada, muy antipática. Tú sí eres muy tierno, un cabro chico recién aprendiendo de la vida”, confesó ella.

En paralelo, Javiera conversó con sus compañeros sobre su relación previa con Rai, enfatizando que solamente tuvieron un affaire.

“Nos comimos... eso sí, me chocaba que fuera tan bonito, no me gustan los hombres bonitos. Pero me gustaba su exclusividad. Salimos, no fue una relación”, explicó la joven.

Aunque esto no fue todo, puesto que Raimundo aprovechó la noche y juntó su cama con la de la nueva participante para estar cerca de ella. “Yo siento que te miro y me devuelves tu mirada. Te di una señal y la captaste altiro”, le dijo la joven, coquetamente. Finalmente, ambos durmieron juntos y tomados de la mano.