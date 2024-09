“Demasiado negligente lo que está pasando”: Participante se terminó asfixiando en prueba de salvación de “Gran Hermano”

Una grave situación ocurrió durante la más reciente prueba de salvación en “Gran Hermano”, y es que uno de los participantes se estaba asfixiando y sus compañeros tuvieron que salir al rescate.

En esta ocasión se enfrentaron Miguel Martínez, Cami Andrade, Manuel Napoli y Felipe Thompson, en una competencia que consistía en enrollarse varios metros de cuerda en el cuerpo, mientras giraban alrededor de un carrete

Sin embargo, uno de ellos terminó pidiendo ayuda en una situación límite en la que sus propios compañeros y compañeras actuaron rápidamente para que no ocurriera una accidente de mayor calibre en el reality de CHV.

¿Qué ocurrió?

La prueba comenzó con total normalidad y los jugadores empezaron de lo más bien a enrollarse con la soga, ya que la persona que lo hacía más rápido podía quedarse con el triunfo y salir de la placa de eliminación.

Sin embargo, Miguel comenzó a tener problemas puesto que la cuerda comenzó a asfixiarlo de lo apretada que estaba y terminó pidiendo auxilio.

De hecho, en varias ocasiones jadeó y expresó en varias ocasiones que estaba complicado. “Me estoy ahogando” se le escuchó decir a Emilia Daiber, la animadora en terreno del reality de CHV.

A lo que la conductora indicó “¿mucha molestia? Trata de fijarte que no esté tan tensa. Si te sientes muy mal, nos avisas”, le decía. Eso sí, jamás detuvieron la competencia para corroborar el estado de salud del participante español.

De hecho, Emilia solamente atinó a decir: “Por favor Miguel tómate tu tiempo, y si necesitas a los paramédicos”, ante lo cual se escuchó un desesperado “no puedo”. Acto seguido, Manuel dijo: “Pedro, ayúdalo” y el deportista junto a Waldo corrieron a buscar un cuchillo para cortar la soga y liberar a su compañero.

Las redes sociales también reaccionaron ante la situación, criticando la poca acción de la producción: “¡Increíble lo que pasó en #GranHermanoCHV! La falta de atención de la producción es inaceptable. Gracias a Pedro y Waldo por actuar rápido y salvar a Miguel. Esto no debería haber sucedido en primer lugar. ¡Esperamos respuestas!”.

“Hasta uno como espectador se da cuenta que Miguel tenia la cuerda mega apretada! Estaba desesperada entre que Emilia no lo obligaba a parar, y la producción no fue capaz de decir que le cortaran la cuerda. Un participante tuvo que pedir ayuda. QUE HORRIBLE”; “Hasta cuando se hacen “show televisivos” jugando con la vida de las personas, lo de miguel no es ningún chiste. Hay que denunciar al consejo nacional de televisión, demasiado negligente lo que está pasando”; “dijo varias veces que se estaba ahogando como no reaccionaron”; fueron parte de los comentarios en X.