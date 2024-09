“Decreté que me voy a casar”: Pamela Díaz revela el sueño que le falta cumplir tras su éxito televisivo

La animadora de Hay que decirlo, Pamela Díaz, se sinceró con sus compañeros de Canal 13 revelando que no pierde las esperanzas de encontrar el amor y poder casarse nuevamente, aunque sea de manera simbólica.

PUBLICIDAD

Así lo contó en su programa de la tarde, dando cuenta que aprovechará el eclipse del 17 de septiembre para decretar un príncipe azul que le entregue el amor que ha sido esquivo en la actualidad.

“Yo sé que me voy a casar. Yo sé que me voy a casar, pero todavía no encuentro la persona. Pero tranquilo, porque lo voy a lograr”, dijo medio en broma, medio en serio.

Según contó, “hay eclipse el 17 y los que somos piscis sabemos que va a haber mucha energía positiva. Y hay que decretar y soltar. Entonces decreté que me voy a casar”, reveló la exitosa animadora.

Eso sí, aclaró que el galán no sería del medio televisivo y en caso de concretar nupcias, no será como su matrimonio con Manuel Neira, hace 18 atrás, el cual fue transmitido por televisión abierta.

“Esto va a ser un ritual. Va a ser en ciudad y playa, porque voy a hacer dos. La persona que me voy a casar no está en televisión”, señaló.

¿Pamela Díaz en una relación oculta?

Tiempo atrás contó en el reality ¿Ganar o servir? que tras su salida de Tierra Brava, se encontraba gozando de las bondades del amor, con un misterioso galán con quien vuelve cada vez que él termina una relación. Coqueteo intenso que tendría una data de 12 años.

PUBLICIDAD

“No estamos recién partiendo, llevamos como seis o cinco meses, nunca he podido dar el paso con él. Cada vez que él termina con alguien, vuelvo y salimos. Y llevamos así años, si contamos todo, como 12 años”, contó, sorprendiendo con su confesión.

Sin embargo, aseguró que no tiene intenciones de formalizar con el misterioso galán, de quien, al parecer, la prensa rosa no tiene antecedentes de su identidad. Aunque, seguramente, prontamente surgirán los primeros nombres.

“Hoy depende de mí si doy un paso más. A veces pienso que sé que con él podría estar muchos años, muy contenta, pero no tengo ganas. Estoy tan feliz que no quiero enamorarme de nadie”, agregó.