Roberto Cox expone sus razones para no querer ser papá: “Valoro mucho la libertad que tengo”

En una conversación en el Podcast de Camilísima, Roberto Cox explicó sus razones para decidir en no convertirse en padre. Y lo primero que manifestó es que “valoro mucho la libertad que tengo”.

“No es algo que me quite el sueño, yo no dependo de nadie, nadie depende de mí, el dinero que gano me lo gasto en mí, nadie me despierta a las 3 de la mañana llorando, y cuando me quiero ir de vacaciones me voy a donde quiero, cuando quiero”, dijo a la periodista.

Por otro lado, agregó que “yo veo la vida que tienen mis amigos de mi edad, con hijos, es muy distinta a la que tengo yo, y los aplaudo y me alegra que sean felices teniendo hijos , yo los veo, voy a un cumpleaños de alguno de sus hijos, y hay 40 niños dando vueltas, y se me quitan las ganas de ser padre”.

Los mensajes que le dejaron a Roberto Cox

“Tengo 3 hijos y pienso lo mismo, no tengan hijos”, es uno de los comentarios que le dejaron al periodista, sin embargo, es de los pocos que aplaude la sinceridad y comparte la opinión del rostro de CHV.

“Jamás sabrá lo que es amar incondicionalmente a otro ser humano”; “Esa es la postura de alguien que no tiene hijos , valoran su libertad etc etc no lo critico es totalmente válido . Ahora la alegría que te da un hijo vale mil viajes y vale mi “libertad” para hacer lo que quiera!!!!”; “El egoísmo al 100 ,q mundo tan triste te espera”; “Es real lo que dice, cambia todo !!Cuando ya eres padre nace un amor incondicional por un ser humano y que ni si quiera se te ocurría volver el tiempo atrás”, son algunos de los comentarios, que además provocaron un gran debate entre los cibernautas.