ExMasterChef arremeten contra producción de Gran Hermano por polémico corte de pelo a Yuhui: “Que el rating no avale la violencia”

La reciente temporada de “Gran Hermano” ha estado cargada de conflictos y este fin de semana no fue la excepción. Esto, luego de que Manuel Napoli, uno de los concursantes, realizara un polémico corte de pelo a su compañero Yuhui Lee, exconcursante de “MasterChef”. Este incidente no solo provocó indignación en los seguidores del programa, sino también en varias figuras del medio, incluidas dos ex MasterChef, Josefa Barraza y Perfecto Bundy, quienes salieron en defensa de Yuhui, criticando duramente tanto a Napoli como a la producción del reality.

Josefa Barraza, periodista y exconcursante de MasterChef, expresó su molestia en redes sociales y entregó su férreo apoyo al jugador chino: “No quise decir nada de Yuhui en Gran Hermano, pero lo que ha pasado en estas últimas horas es necesario de comentar”, dijo en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram. Según Barraza, lo ocurrido con el corte de pelo es solo uno de los muchos comportamientos inaceptables que ha mostrado Napoli hacia Yuhui.

“Manuel Napoli no puede seguir en el mismo encierro que Yuhui. Ha tenido actitudes violentas en su contra: tirarlo a la piscina sin saber nadar, tratarlo como un juguete en la fiesta hippie y cortarle el pelo del largo que no quería” , detalló Barraza.

Además, la periodista no escatimó críticas hacia la producción de Gran Hermano, a la que calificó de “negligente” por permitir estos incidentes. “Me da pena ver estas situaciones, porque sé que Yuhui no peleará. Es una persona pacífica, que evita el conflicto. La producción es negligente al permitir este tipo de actos. Que el rating no avale la violencia”, afirmó, refiriéndose al hecho de que muchas veces estos actos son ignorados en favor de mantener la audiencia alta.

Por su parte, Perfecto Bundy, otro exMasterChef, también alzó la voz en defensa de Yuhui. En una publicación en sus stories de Instagram, Bundy destacó la personalidad amable y pacífica de Yuhui, y criticó fuertemente a Napoli. “Mi compa tiene un corazón enorme y eso muchas veces le pasa la cuenta. Ya se matriculó un segundo ‘wea’ al que me pican las manos para tratarlo cómo tratan al resto. Aguante Yuhui”, escribió.

Exparticipantes de MasterChef salen en defensa de Yuhui. Captura de Instagram Exparticipantes de MasterChef salen en defensa de Yuhui. Captura de Instagram

Este incidente también ha sido comentado por otras figuras del medio. Entre ellos, Michael Roldán, panelista del programa, quien se mostró crítico ante la situación. “No hablaré de broma, porque no es una broma. La bondad y el no decir no de Yuhui no puede ser aval de esto. Muy mal”, señaló.

Además, otros exparticipantes del reality expresaron su opinión sobre el hecho. Como Diego Basaez, quien no pudo evitar referirse a lo ocurrido. “Qué rabia tus mentiras hu... así no se trata a un amigo y lo vengo diciendo desde el encierro”, señaló el exjugador.

Por último, Constanza Capelli, la ganadora de la primera temporada, sumó su voz a las críticas, expresando su indignación ante la producción de Gran Hermano y exigiendo la expulsión de Napoli: “Lo que vi ayer del participante Manuel, francamente, me tiene enmierdada. Conystas, sáquenlo ya”, comentó, dejando en claro su postura.

Cabe destacar que durante el episodio de este domingo, Manuel Napoli fue sancionado por el mandamás de la casa debido a su accionar. Gran Hermano decidió que el italiano fuera directo a la placa de nominación, pese a que aún no se realizan las nominaciones.