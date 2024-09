“Chao, gordo”: Daniela Aránguiz se topó con Jorge Valdivia y Maite Orsini en su regreso a Chile

Este fin de semana, Daniela Aránguiz, ex esposa del futbolista Jorge Valdivia, vivió un inesperado cruce con su ex pareja y la diputada Maite Orsini durante un viaje a Argentina. La panelista de Sígueme viajó al país vecino para apoyar a su amiga La Chama, ex participante del reality Gran Hermano, quien, al no tener familiares cercanos, recibió el respaldo emocional de Daniela tras su salida del programa.

“Sentí que era importante estar con ella en este momento tan difícil”, comentó Aránguiz a la prensa antes de su viaje, subrayando su amistad cercana con La Chama.

Sin embargo, el viaje no fue solo de apoyo solidario. Al mismo tiempo, Jorge Valdivia y Maite Orsini también se encontraban en Buenos Aires, aunque por motivos distintos. La pareja compartió imágenes en redes sociales de su visita al Cementerio de La Recoleta, uno de los lugares turísticos más emblemáticos de la capital argentina.

Sin embargo, el verdadero acontecimiento ocurrió durante el regreso a Chile. Según relató Aránguiz en el programa Sígueme, todo se desencadenó cuando abordó el avión de vuelta. Sentada en su asiento, una mujer a su lado le comentó que su ex esposo estaba a bordo. “Lo primero que pensé fue ‘¿Mateucci?’”, dijo Daniela, haciendo referencia a su última pareja pública. Sin embargo, la respuesta fue inesperada: “No, tu exesposo”.

Según consignó La Hora, Jorge Valdivia, conocido como “El Mago”, estaba sentado a solo dos asientos de distancia junto a Maite Orsini. Aunque Daniela trató de evitar cualquier interacción incómoda durante el vuelo, no desaprovechó la oportunidad para lanzar un comentario cuando desembarcaban en Chile.

“Chao, gordo. Nos vemos”, fueron las palabras que, según la panelista, le dirigió a Valdivia en un tono irónico.

Los detalles completos del viaje y el encuentro serán revelados en el próximo episodio de Sígueme, donde Daniela compartirá más sobre lo ocurrido, según dio a conocer el citado medio.