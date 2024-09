“Fue súper peligroso”: Eugenia Lemos contó un descuido doméstico que afortunadamente no pasó a mayores

La influencer argentina, Eugenia Lemos, sufrió una serie de desafortunados olvidos, los cuales pudo haber terminado en una tragedia, pero afortunadamente no pasó a mayores. La mujer detrás de la línea “anda a comerte los postres”, se le olvidó llevar sus llaves cuando salió a pasar a su perrito, pero esto no fue lo único.

Lemos dejó una olla encendida tras estar cocinando unos huevos duros. Al hablar con Las Últimas Noticias sobre este incidente, ella comentó que esto sucedió después de estar estresada.

Este jueves, la influencer fue a sacar a pasear a su mascota. “Estaba contestando el teléfono, no agarré la llave y ahí, bueno, mi querido conserje Nolbert, me empezó a ayudar para ver si podíamos abrir la puerta. Llegó Carlitos, mi chófer. Había olvidado que había dejado unos huevos a hervir por cinco minutos, mientras bajaba al perro”, relató.

Eugenia Lemos no desconoce que esta situación pudo haber sido desastrosa, ya que pudo haber provocado un incendio. “Fue súper peligroso, nos asustamos, pero finalmente el cerrajero logró abrir la puerta y sacar la cerradura porque era mucho el olor a quemado. Era humo y teníamos miedo de que pasara algo peor. Gracias a Dios todo está bien”, reflexionó la modelo.

Eugenia Lemos Fuente: Instagram

“Me invitaron a presentar mi desfile”

Ella contó que al principio pensaron que solamente podía quemarse la olla tras la evaporación del agua. Sin embargo, el olor a humo era demasiado y esto los comenzó a asustar.

“Además estaba urgida por mis compromisos, porque soy muy responsable, pero cuando empezó a salir olor a humo y el olor. Ahí ya todos le daban patadas para echar la puerta abajo, pero era durísima. Tuve mucha gente alrededor que me ayudó”, agregó Eugenia, quien agradeció el cariño del conserje, su chofer y sus vecinos.

El trabajo que tenía ocupada la mente de Eugenia era su viaje a Nueva York a un desfile para el cual preparó 30 looks y lleva ocho maletas. “Me invitaron a presentar mi desfile en el contexto de Fashion Designer of Latin America, estará Agatha Ruiz de la Prada, así que es un desfile súper importante”, contó la exchica reality.

“Ha sido una locura. Presenté mi primera colección de 24 piezas en abril, en Andes Fashion Week, y ahora en septiembre está pasando todo esto. Así que ha sido una sorpresa gigante que nos ha dado la vida”, cerró Eugenia Lemos.