“Eso que hiciste es matonesco”: Sergio Rojas aseguró que Daniel Valenzuela lo amenazó con “sacarle la cresta cuando lo vea”

El escándalo de Renata Bravo fue el tema de la semana en el mundo farandulero. La comediante fue captada quitándole el celular a un periodista del programa “Que te lo digo”, después de insistirle que no la grabara. Esto provocó una contundente respuesta del animador de Zona Latina, Sergio Rojas, quien exigió explicaciones.

Esto abrió un debate sobre el consentimiento y el reporteo, el cual fue discutido en el panel de “No es lo mismo” de Tevex. En dicho espacio, exhibieron el video de Rojas en donde le dice a Renata que tiene hasta las 19 horas para darle una explicación sobre lo sucedido con un miembro de su equipo, y arremetió reclamando que le cargan las faltas de respeto.

El animador de Tevex, Daniel Valenzuela, se colgó de esto y expresó sus propias molestias con Rojas tras ser víctima de sus burlas por su historial romántico. “La cara de raja de este tipo es del porte de un edificio”, dijo en referencia a las faltas de respeto, en el minuto 52:45. De igual forma, él criticó el tono amenazador del periodista de Zona Latina.

Esto le hizo recordar un mal momento que pasó con Rojas, a pesar de encontrarlo un personaje entretenido. “He tenido hartos problemas con él. Yo una vez le mandé un audio a Sergio Rojas, me sacó de mis casillas y en el mismo tono que él, lo debo admitir. Después de estar cansado de las burlas que me hace”, contó el animador.

“Le dije: ‘Sergio esta vez lo que hiciste repercutió en mis hijas, eso no te lo voy a aguantar. Aquí se acaba y la vas a cortar’. Hace cinco días volvió a repetir la misma broma, volvió a repetir la misma broma”, reveló.

“Hablé con Luis Sandoval (...) me dijo si quería que hablara con él, pero Sergio Rojas no entiende con palabras. Ya me lo voy a encontrar, probablemente me lo encuentre en la película ‘Chica Rica’. Sergio no admite que no es un no, y si no, la intimida y le hincha las pelotas. Uno tiene que respetar el espacio del otro”, cerró.

El descargo de Sergio Rojas

Esta llamada por teléfono a Luis Sandoval no le cayó nada bien a Sergio Rojas, e hizo público sus descargos en su programa “QTLD” de Zona Latina. “A él cuando le conviene, cobra una porrada de plata y va a hablar de temas que son absolutamente dolorosos y familiares”, comenzó.

“Él encontró muy violento que yo a la Renata Bravo le haya dicho ‘te espero hasta las 7 que mandes...’. Pero yo lo hago de frente, yo voy y lo subo a mis redes. Lo que tú hiciste Daniel Valenzuela fue llamar a Luis Sandoval para amenazarme a mí a través de él. Lo que le dijiste fue ‘a ese hueón le voy a sacar la cresta cuando lo vea’”, lanzó Sergio.

Por su parte, Luchito complementó que Daniel reveló este episodio en su propio programa de Tevex. Ellos quedaron en no comentarle nada a Sergio, pero cuando Rojas se enteró, llamó a su amigo para saber lo sucedido.

“Lo que hizo fue llamar a Lucho para amenazarme a mí y más encima le dice a Lucho que no me cuente. Eso que hiciste es matonesco. Eso es súper feo, es de poco hombre y es de poco caballero andar amenazando gente y, más encima, a través de otras personas”, cerró Sergio Rojas.