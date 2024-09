“Mija sigue”: Claudia Conserva desmintió los rumores sobre el supuesto término de su programa de TV+

La intención de esclarecer un rumor fue lo que terminó en el gran escándalo con Renata Bravo y el periodista Tomás Staeding de “Que te lo digo”. A los comunicadores del programa de farándula de Zona Latina, les llegó el rumor de que el espacio de Claudia Conserva en TV+, “Mija”, llegaría a su fin y su objetivo era saber la verdad.

El rol del joven “Tomacito” era preguntarle a la exintegrante del difunto programa de Conserva, “Milf”, sobre estos rumores, mientras que Luis Sandoval recurrió a la animadora para resolver esta interrogante que surgió.

A “Luchito Lágrimas” le contestó la dupla de hermanas compuesta por Claudia y Fran, y la animadora le desmintió este rumor en la última entrega de “QTLD”. “No, nada que ver. ‘Mija’ sigue, de hecho estamos grabando para el 18 y seguimos querido. Entiendo que van a haber algunos cambios de programación en TV+, pero ‘Mija’ sigue. Besos”, aclaró.

La acusación de Sergio Rojas

Una polémica se desató después de que el animador Sergio Rojas acusara a la comediante Renata Bravo de agredir a un periodista de su programa. “Lo agrediste, le quitaste el teléfono, te encerraste en tu vehículo...espero una explicación de tú parte”, señaló el comunicador en sus historias de Instagram.

“No hay nada que me pueda molestar más en la vida que la falta de respeto y estos actos que me parecen de un tropel de pelotudos que lo sigan haciendo en la televisión chilena. Harán mucho humor, pero lo que hiciste ahora me parece que es un atentado contra la libertad de expresión, contra el periodismo”, añadió.

En el programa de este martes de “Que te lo digo” dieron a conocer que el motivo de la entrevista era consultarle a Renata Bravo sobre el rumor que rodea el futuro de “Mija”, el espacio de Claudia Conserva en TV+. De igual forma, mostraron el video que evidencia cómo la actriz pide que deje de ser grabada y le agarra el celular al periodista.

La explicación de Renata Bravo

La comediante Renata Bravo alzó la voz después de esta polémica, y entregó su versión de los hechos. Ella contó que al momento de que se presentó Tomás, le respondió que no iba a dar una cuña ya que Sergio Rojas hablaba mal de ella y no quería que lo siguiera haciendo.

“Uno tiene derecho a decir que no, es un derecho decir que no cuando no quiere ser grabada. Le dije: ‘no Tomás, no quiero’ y así me siguió hasta el auto, le expliqué en buena onda (...) y saca el teléfono y empieza a grabar igual, le dije lo que estás haciendo es súper feo y le tapé la cámara, y eso fue todo. Incluso él después me pide disculpas”, aseguró.

“Cuando ya se acabó el tandeo con el teléfono, le dije ‘Tomás esto que tú estás haciendo no se hace, es súper feo, no podí obligar a una persona que no quiere grabar a ser grabada’”, cerró Renata Bravo.