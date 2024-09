“Me he portado mal”: Pangal Andrade reconoció infidelidad a Melina Noto tras pregunta en ¿Ganar o servir?

Tiempo atrás un portal de farándula dio a conocer que Pangal Andrade le había sido infiel a su actual pareja, la argentina Melina Noto. Ahora, fue el propio deportista del Cajón del Maipo quien reconoció que se ha “portado mal”, contó en ¿Ganar o servir?.

PUBLICIDAD

Todo ocurrió durante una dinámica de preguntas, cuando el exintegrante de Tierra Brava, Miguelito, le envió una consulta a Andrade, respecto a las traiciones en las relaciones de pareja.

“¿Qué pasaría si tú, estando allá adentro, te enteras de que tu polola te fue infiel acá afuera?”, le dijo el pequeño gigante, en un video que saldrá emitido en el capítulo de este martes.

Tras recibir la pregunta directo al corazón, el animador Sergio Lagos quiso ir más allá, y le consultó si había vivido alguna situación así, a lo que Pangal reconoció afirmativamente, pero porque se lo merecía.

“Sí (me fueron infiel), pero porque yo me he portado mal”. Tras esto, quisieron saber si se refería a su actual pareja, a lo que también respondió “Sí, con la actual”.

Pangal Andrade, Melina Noto

¿Será Kel Calderon?

Según reveló hace un tiempo el medio Infama, Pangal Andrade habría sido infiel a Melina Noto cuando recién habían comenzado la relación y fue durante un supuesto viaje a Salvador de Bahía, Brasil, que hizo con su expareja Kel Calderón. Situación que de igual forma la argentina desmintió, asegurando que en esa fecha del año 2020, estaba junto a Pangal en Santiago.

“Meli trató de ocultar información diciendo que estaban en un cumpleaños a la fecha del viaje. Cosa que era mentira, después aparecieron las fotos de Kel con Pangal en el aeropuerto. Él le asumió la verdad y ella lo perdonó”, señalaron en el citado medio.

Con la abogada, en tanto, Pangal pololeó desde el año 2014 hasta el 2017, romance que habría finalizado también por una infidelidad, pero esa vez de parte de ella.