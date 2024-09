“Está mintiendo absolutamente”: Mariela Sotomayor amenaza con demanda a Faloon Larraguibel tras dicho en PH

La exparticipante de ¿Ganar o servir?, Mariela Sotomayor, anunció las penas del infierno contra Faloon Larraguibel, luego que la modelo diera a entender en Podemos Hablar que la periodista le habría refregado en la cara la violencia intrafamiliar que sufrió de parte de su exmarido Jean Paul Pineda.

‘’Eran cosas muy fuertes que no se podían mostrar. Después solo veían mi reacción y, obviamente, al final era como: ‘La Faloon que es conflictiva, qué agresiva, qué violenta’. Pero claro, era porque ya me venían diciendo ‘mala madre’, ‘dejaste a tus hijos botados’, ‘te pegan’ o ‘por algo tu marido te pegó’”, acusó la exchica Yingo en conversación con Julio César Rodríguez.

Producto de esto, Sotomayor anunció acciones legales para que Canal 13 muestre las imágenes donde ella, supuestamente, la trató de mujer golpeada.

Mariela amenaza con demanda a Faloon

“Jamás en mi vida he dicho una cosa como la que Faloon está diciendo que le dije a ella o a cualquier persona en el reality ¿Ganar o Servir?. Yo ya no estoy para el juego, no estoy para que me anden inventando cosas y que si ella pensaba que conmigo la iba a poder hacer como con cualquier persona a lo largo de su tiempo que ha sido famosa, que se ha dedicado hablar una cosa tras otra y después no se hace cargo, les quiero contar que a raíz de estas declaraciones yo voy a iniciar acciones legales contra la señora Faloon Larraguibel”, señaló en el programa Sígueme.

Además, agregó que “va a tener que responder, y yo voy a exigir que Canal 13 emita las imágenes y todo Chile y ustedes, van a poder ver y comprobar que esta mujer está mintiendo absolutamente. Así como ella hoy día está hablando este tipo de cosas que no son verdad, yo voy a buscar la forma que mediáticamente esto se compruebe”, sentenció.