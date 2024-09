¿Cómo fue convivir en la tormenta?: Iván Cabrera contó la firme sobre su relación con Sebastián Ramírez y Angélica Sepúlveda

Hace casi una semana, uno de los participantes que se ganó el cariño de casi toda la casa de “Gran Hermano”, Iván Cabrera, decidió renunciar al reality show después de la visita de su esposa durante el congelado. Él fue despedido entre lágrimas por sus compañeros antes de que saliera por el portón negro.

A pesar de esta buena onda que mantuvo el “Potro” dentro de la casa, las relaciones en el encierro estaban lejos de una tacita de leche. Dos de los participantes más polémicos fueron Sebastián Ramírez y Angélica Sepúlveda, y en conversación con Publimetro, se le consultó al bailarín sobre su relación con estos chicos realities.

Su cercana relación con Sebastián

Con respecto a “Tatán”, Iván comentó que lo conocía de antes del reality. “Sebastián lo quiero mucho. Lo conocí afuera, y en más alguna oportunidad él se me acercó a saludarme; compartimos el mismo gimnasio y conmigo fue tremendamente buena onda y muy caballero”, comenzó.

“De hecho, antes de entrar, mucha gente me mencionó ‘no te juntas mucho con él porque si te juntas con él van a creer que eres un no sé qué...’. Yo no voy a ser un falso, entrar y hacerme el desentendido como si no lo conociera”, añadió el Potro.

“Conmigo siempre fue muy buena onda. Fue muy respetuoso. Siempre me escuchó, conversamos muy cercanamente. Cuando estaba metido en los conflictos, lo aconsejaba a él, por eso sentí su cariño y su respeto de verdad”, concluyó sobre Sebastián.

“Sí sentí su respeto”

De igual forma, Iván ya conocía a Angélica Sepúlveda debido a la época de “Yingo”, en donde ambos coincidieron. “Fui muy cercano a ella, tuve mucha buena onda con ella. Al final de cuentas, hizo que la conociera porque es una persona que sabe bien cómo jugar”, detalló.

A pesar de que Angélica le comentó que estaba fome y no se hacía notar, no hay mala sangre con ella, en lo absoluto. “Sí sentí respeto de su parte. Después estuve viendo que igual dijo algunas cosillas de mí, pero no tengo algún motivo importante para decir algo negativo de ella”, cerró.