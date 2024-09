Vanesa Borghi entregó detalles sobre su parto: “Fue un poco complicado, pero lo importante es que ambos salimos bien”

Una maravillosa noticia entregó la modelo argentina, Vanesa Borghi, dio a luz su primer hijo este pasado miércoles 28 de agosto. Ella publicó un video del pequeño Teo Garcés Borghi en sus redes sociales con un sentido mensaje “¡Lo logramos! No podemos más de felicidad”.

En una entrevista para Las Últimas Noticias al recordar el bello día, Borghi partió contando que se le rompió la fuente mientras se estaba preparando para un evento.

“Ya maquillada, peinada, repentinamente siento un líquido que corre por mis piernas. Me pareció muy extraño porque no era mucha la cantidad, pero sabía que era que había roto la bolsa, por lo mismo llamé al doctor y me fui manejando a la clínica”, relató.

La modelo señaló que mientras manejaba no sentía contracciones, pero de todos modos prefería estar en una clínica. “Por otro lado, mi pareja estaba desesperado por llegar a la clínica, ya que estaba en su trabajo y éste quedaba bastante lejos”, afirmó.

“Fue un trabajo de parto largo”

Sin embargo, Vanesa no estaba alterada. “Me había preparado para este momento. Además, estaba muy feliz de que llegara. Cuando digo preparada, uno puede hacer mil cursos, pero luego no puedes utilizar muchas cosas de estas ya que en mi caso pasó así, pero me sirvió para saber y estar consciente y tranquila de lo que quería en mi trabajo de parto y que no”, añadió.

Con respecto a cómo fue dar a luz a su hijo Teo, Vanesa relató que “fue un trabajo de parto largo. El doctor César Cafatti fue un siete porque fue muy calmado en todo el proceso y eso también me ayudó a estar en la misma sintonía. Fue un momento que disfrutamos en un principio. El parto fue un poco complicado, pero lo importante es que ambos salimos bien”.

A pesar de cualquier complicación, el amor es más grande. Borghi expresó que “la felicidad que se siente al tener a tu hijo en brazos es inigualable, un amor tan, pero tan grande que es inexplicable”.

De igual forma, aprovechó de darle un mensaje a las parejas que están intentando formar una familia, considerando que ellos tuvieron una pérdida el año pasado. “Estamos muy, pero muy felices y queremos transmitirles un mensaje de esperanza para esas parejas que sigan intentándolo ¡Tengan fe! El amor lo puede todo”, cerró.