“Fue todo súper rápido”: Anita Alvarado contó que le robaron su vehículo afuera de su casa e hizo un reclamo a la municipalidad

La “Geisha chilena” fue víctima de la delincuencia. Anita Alvarado informó a sus seguidores de Instagram que le robaron su auto afuera de su casa, y de igual forma, les pidió a ellos que la alertaran si es que tenían alguna información de su vehículo, Nissan Pathfinder Sense del año 2016.

Esto sucedió la noche del viernes 30 de agosto alrededor de las 21 horas en la calle Jardín Alto de La Florida, en donde los ladrones lograron sustraer el auto en menos de cinco minutos. “Fue todo súper rápido, no fue un portonazo”, detalló a Las Últimas Noticias.

“Estaba lista para entrar la camioneta al patio, porque acá no se puede tener nada afuera. Estaba conversando, salgo y ya no estaba. Quedé con las llaves en las manos. Estos tipos son expertos”, aseveró Alvarado.

La empresaria realizó todos los conductos regulares para dar aviso de este robo. “Puse la denuncia en la comisaría de Departamental. Carabineros se portó bien. Me dejaron el número para que estemos comunicados”, informó.

“Doy gracias a Dios porque no nos pasó algo”

Sin embargo, Anita Alvarado no tiene esperanzas de recuperar su vehículo, especialmente porque las cámaras de seguridad del sector no funcionan, así que sólo tendrá que recurrir a los registros de sus vecinos.

“No sufro por cosas materiales. En mi vida me lo han quitado todo. Cuesta, pero hay que volver a empezar para tener otro vehículo. No voy a llorar. Doy gracias a Dios porque no nos pasó algo”, añadió.

“Esto que hago no es por mí, es para que activen las cámaras. Si fuera así, podría haberle hecho seguimiento a mi auto y ver dónde está”, declaró al medio citado.

“También quiero que esto ayude a otras personas que puedan ser afectadas. Nosotros trabajamos y podemos ponernos de pie, pero hay gente que pierde su fuente de trabajo. Ojalá aparezca, o sino, por último que sea un llamado de atención para el municipio para que activen las cámaras”, cerró Anita Alvarado.