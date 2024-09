“Estoy súper preocupado por ti”: Íñigo llora ante la posibilidad de que Camila Power abandone “Gran Hermano”

Íñigo López protagonizó un emotivo momento durante la más reciente transmisión de “Gran Hermano”, en donde reveló, entre lágimas, cómo se siente ante la posibilidad de que Camila Power abandone la casa.

Cabe recordar que durante estos días, la pareja tuvo un polémico conflicto con Michelle Carvalho, quien finalmente terminó llorando después de la fiesta de los viernes.

La discusión habría iniciado porque la brasileña viene haciendo campaña para que su compañera, quien está en la placa de eliminación, abandone la casa este domingo. En este contexto, es donde el joven estudiante se lanzó en contra de Michelle en defensa de su actual pareja.

La preocupación de López

En este contexto, es donde Íñigo aseguró que está preocupado sobre la próxima jornada de eliminación y las repercusiones que pudiesen tener en relación a las críticas del público.

“Estoy súper preocupado por ti. Que me digas que no estarás sola cuando salgas el domingo (si es que pasa) y que, sea cual sea el escenario, vas a estar bien, me tranquiliza”, comentó.

De igual manera, Íñigo aprovechó el momento de sinceridad para asegurarle que incluso si está afuera de la casa más famosa, la seguirá apoyando en todo momento.

“Te quiero y, en serio, estoy algo preocupado. Por cómo soy yo, si me toca salir de acá después de que estén 11 personas molestándome en una fiesta y salir quizás con desaprobación, yo me voy a un hoyo”, confesó el exfutbolista.

“Yo quiero lo mejor para ti, quiero que salgas de aquí y brilles, que hagas tus proyectos, que ojalá logres recuperar a tu familia hueón, me parte el alma”, expresó llorando el joven de 23 años a Power.

Finalmente, López comentó que tiene intenciones de seguir con ella fuera del encierro, aunque solo como amigos y le explicó que la quiere mucho, que por eso quiere protegerla porque ella es una persona que “vale la pena”.