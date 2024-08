“Me saca que soy mala persona, fea”: Michelle Carvalho rompe en llanto tras fuerte discusión con Íñigo y Camila Power en “Gran Hermano”

Michelle Carvalho rompió en llanto en la más reciente transmisión en vivo de “Gran Hermano” tras los constantes ataques de Íñigo López y Camila Power durante la noche de este viernes.

Cabe recordar que la brasileña protagonizó una tensa discusión con la pareja tras hacer una ardua campaña para que la joven se convierta en la próxima eliminada este domingo.

Sin embargo, los fuertes dichos de ambos terminaron por quebrar completamente a Michelle, quien después de la fiesta terminó llorando en el sótano justo antes de dormir.

“Yo me paraba en un paradero de bus con 8 años y me iba a estudiar y a bailar, crecí sola. Mi familia nunca me ayudó, yo me he hecho sola trabajo desde los 13 años”, comentó Michelle, quien fue contenida por Patricio y Camila Andrade y les reveló que realmente le dolieron los dichos de Iñigo y Power.

“Estoy orgullosísima de mi trayectoria. Desde los 15 años sola trabajando, cuidando lo mío (...) Hasta Linda me cree, no van a venir a ensuciar mi trayectoria”, comentó.

Acto seguido, Carvalho arremetió contra la pareja, asegurando que “esos dos pendejos desesperados por hambre de tele, de plata, lo que sea, no me van a arruinar una trayectoria de 15 años y por dos pendejos cag... dos pendejos mediocres, sin valores”.

Mencionaron a Pedro

De igual manera, aseguró que también le afectó que mencionaran a Pedro Astorga y aseguraran que se quedará sola en la vida.

“¿Qué están hablando? Tengo amigos maravillosos que dan la vida por mí (...) En cambio la Power me tira al mini Seba. Me saca que soy mala persona, fea”, argumentó.

Con respecto a las declaraciones de Íñigo sobre Astorga, quien le dijo que el deportista no le daba su apoyo dentro de la casa, Michelle comentó que está segura que el vínculo que tiene con Pedro es real.

“Sé la amistad que tenemos. No tengo que validarla. Si voy ahora a la cama de Pedro llorando como estoy y lloro y lloro, todo por cómo me trató Íñigo, que me dijo parásito y me sacó cosas, Pedro va a ir a defenderme”.

Eso sí, aseguró que no lo hace porque “sería muy fácil ir y llorarle, pero lloro contigo, Pato. No me parece bien hacer lo otro porque Pedro se enojaría mucho con Íñigo y lo retaría”.

Por su parte, Cami y Pato se dedicaron a darle ánimos a su compañera de encierro, haciendo ver que ella es una buena persona e incluso intentaron sacarle una sonrisa en medio de este triste momento.