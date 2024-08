Yuhui cuenta triste situación familiar con respecto a la muerte de su madre: “Toqué su mano y estaba fría, no alcancé a hablar nada”

Yuhui Lee tuvo un momento de sinceridad en el más reciente capítulo de “Gran Hermano”, en donde reveló una triste situación familiar que lo afecta hasta el día de hoy.

PUBLICIDAD

Las declaraciones del participante se habrían dado mientras con Linda, Cami Andrade, Miguel y Waldo sobre sus cercanos, confesando que extraña mucho a su “abuelita”, que vive en China y detalló cómo fue el día en que su madre murió.

“Si traen mi abuelita es el mejor reality del mundo”, expresó el jugador, revelando que la matriarca tiene 83 años de vida.

“¿Si te manda un mensaje?”; le preguntó el español, a lo que Yuhui respondió: “Yo voy a llorar. Solo escuchando su voz voy a llorar. Hablo ese tema y yo no puedo, antes, como dos años atrás, no me habían hablado nada como mensajes de ‘te extraño’”.

Eso sí, esta situación cambió el año pasado cuando lo llamaron para su cumpleaños, en donde sus ancestros le dijeron que lo extrañaban mediante una videollamada.

Posteriormente, recordó que su abuelita tuvo COVID-19, enfermedad que la tuvo bastante grave. “Casi se va”, reveló Yuhui a sus compañeros. De hecho, en el 2023, compró un vuelo inmediatamente para poder estar con ellos más tiempo.

“Yo sólo tengo cuatro familias, abuelitos, mami y mi hermano, nadie más”, comentó.

PUBLICIDAD

La muerte de su madre

Posteriormente, Yuhui decidió hablar de un tema bastante más delicado y del cual poca veces ha hecho referencia: el fallecimiento de su madre.

“Mi mamá falleció y no habló nada conmigo. Ese día acompañé a mi mamá hasta las 9-10 y fui a dormir, y su última palabra fue ’Yuhui, quiero comer sandía’. Fui a comprar a un local y me dijo que no quería más, y se fue a dormir’”.

Al otro día, Lee recibió una llamada mientras estaba durmiendo diciéndole que fuera al hospital. “Llegué ahí y estaban mis abuelitos, amigos y mi mamá murió”.

“Toqué su mano y estaba fría, no alcancé a hablar nada (...) Yo no tengo ninguna foto con mi mamá, eso me cuesta”. Eso sí, hay como dos imágenes en donde aparece con ella y reconoció que “tiene la misma cara”.