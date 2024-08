“Lo encontraría súper injusto”: Camila Power se enfadó con Waldo por bromear para que el público votara por ella

Y es que las polémicas dentro de “La casa más famosa del mundo” no dan descanso, puesto que en esta jornada de viernes, Camila Power –una de los tres candidatos para abandonar el encierro el próximo domingo 1 de septiembre– recriminó a Waldo por bromear con dichos para que el público escogiera a la chica para ser la nueva eliminada del reality.

Waldo se ha hecho conocido dentro del encierro por sus dotes de imitador, específicamente asemeja la narración del relator nacional Claudio Palma. Y en ese contexto, con una índole divertida, el participante huaso dijo “Camila al 3331 (número para votar)”. Luego, el jugador le reconoció a Power la broma que había hecho y ella no lo tomó nada de bien.

“Para mí no es broma porque esta es mi vida, este es mi trabajo ¿y yo irme el domingo porque gente como tú, que no tiene ningún problema conmigo, anda diciendo ‘Camila al 3331‘? Lo encontraría súper injusto , porque yo contigo no he tenido ningún problema”, señaló tajantemente Power.

Además, la jugadora en placa le recalcó a Waldo que los compañeros lo utilizan: “Que se aprovechen de ti y tú te lo tomes como talla, porque usted tiene un valor enorme. Y usted mismo ha dicho que está acá solito; y lo utilizan y se deja utilizar (...) Hay mil quinientas cosas que usted ha dicho, por ejemplo, que a mí no me han parecido”.

Cabe recordar que Camila Power ha participado de varias polémicas y controversias de la casa. Sin ir más lejos, durante su estadía ha mostrado una especie de enemistad con el grupo de Michelle Carvalho, Camila Andrade y Alexandra “Chama” Mendez, y con alguno que otro de los jugares del selecto grupo de “famosos”.

Y el próximo domingo 1 de septiembre, Gran Hermano Chile tendrá el séptimo eliminado por votación popular. La decisión del público estará entre Felipe Thompson, Íñigo López y Camila Power.