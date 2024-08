Angélica Sepúlveda realiza severo descargo en “Gran Hermano” contra Camila Andrade y asegura que “tú carita de víctima nadie te la compra”

Angélica Sepúlveda y Camila Andrade protagonizaron esta tarde un tenso cara a cara durante una actividad que se realizó en la casa-encierro de “Gran Hermano Chile”, donde la oriunda de Yungay aseveró que la “carita de víctima” de la animadora de televisión “nadie te la compra y yo tampoco”.

Fue durante un juego de conceptos, en el que los participantes del reality de CHV sorteaban una palabra, que la chica reality decidió ponerle el cartel de “víctima” a Andrade, quien en silencio, y junto a los demás integrantes del encierro, escuchó por las largos minutos los cuestionamientos que la sureña le hizo debido a la forma en que inició su relación sentimental con Francisco Kaminski.

Las críticas de Angélica Sepúlveda

“Víctima tiene una definición bastante clara, que es siempre buscar responsables o culpables a los demás y nunca reconocer responsabilidades propias, de los hechos, de las acciones, de las vivencias”, inició Sepúlveda.

Tú entraste acá con el eslogan de que ‘quiero que la gente me conozca, porque me han criticado, me han juzgado, yo no hice esto’ — Angélica Sepúlveda

“No quiero tocar temas, porque tampoco quiero que después esté en el confesionario matándose llorando, pero tú entraste acá con el eslogan de que ‘quiero que la gente me conozca, porque me han criticado, me han juzgado, yo no hice esto’. Yo soy poco menos, ay, la María Magdalena a la que le tiraron y le tiraron puñaladas sin haber hecho nada”, prosiguió la chica reality, quien no dudó en cuestionar la postura que tomó Andrade para reconocer su relación con el exesposo de Carla Jara.

“A mi parecer, como mujer, simplemente como mujer, independiente de todo lo que halla detrás, hay cosas que una tiene que decir: ‘Okey, yo hice esto, va a haber consecuencias’, sobre todo cuando una se mete a un ámbito, a algo tan particular como es una familia”, agregó.

“Así es que andar con el eslogan que ‘oh, la gente no me entiende, me rompieron de mi trabajo’ o ‘salí de acá, salí de allá, tuve que callar porque nadie me entendía’. Nadie te ha juzgado. Simplemente tú carita de mosca muerta y de víctima respecto de eso, es lo que nadie te lo compra, y yo tampoco”, aseveró sobre el final Angélica.

La respuesta de Camila Andrade

Sus dichos, por cierto, debieron ser respondidos por la conductora, quien visiblemente incómoda por el tenso momento, intentó acabar con la polémica.

“ Yo no le voy responder a esta mujer, no me interesa absolutamente nada lo que sale de ti, así que esa sería mi respuesta”, apuntó Andrade, cuya respuesta no evitó que Angélica insistiera en sus críticas hacia ella.

“Espero que después no esté en el confesionario llorando y ahí hablando y hablando”, finalizó.