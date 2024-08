Gloria Benavides habla del asesinato de su exmarido a manos del hijo de Manuel Contreras: “Fue espantoso”

En una entrevista con CNN Chile, la cantante Gloria Benavides, se refirió al asesinato de quien era su exesposo, a manos del hijo del exdirector de la DINA, Manuel Contreras en 1988.

“Estaba mi hijo con él, lo que contó Joaquín es que el papá lo tiró lejos, porque veía que venía una metralleta. Fue espantoso, porque estaba mi hijo ahí y él vio todo eso”, explicó quien dio vida a “La Cuatro Dientes”.

“Nunca lo conversé con mi hijo hasta más grande, luego que pasó tiempo. Él estaba haciendo pizza con su papá adentro de la casa, estaba con sus dos hermanos de parte de papá (…). Me duele. Yo nunca digo el nombre (de Manuel Contreras padre) porque recibí muchas amenazadas, así que no puedo”, puntualizó.

Una difícil historia de amor

En el año 1974, Gloria conoció a quien fuera su segundo esposo, un oficial del Ejército llamado Joaquín Molina. “Es que él era muy seductor. Era guapo, seductor y me enamoré (…) Lo conocí durante una gira al sur y me encantó, por lo que nos casamos como al año y tanto después de conocernos”, dijo a Matilde Burgos.

En cuanto a la dictadura, manifestó que “él decía que mientras menos supiera era mejor para mí. Yo le preguntaba y no había contestación. (Sobre crímenes) Yo nunca supe, nunca pregunté, nunca nada. Yo me separé rápido, duré dos años y ahí me quedé sola. Creo que fue un gran amor que yo tuve, pero que era imposible continuar”.

En cuanto a la pérdida de familiares en la época de la dictadura, Benavides sostuvo que “yo tengo la ventaja que no perdí ningún familiar, pero todas las personas que perdieron un familiar, un ser querido, es natural que quieran encontrarlos, que quieran saber donde están, saber qué pasó con ellos, por último ir a llorar o tirar unas flores en un lugar. (…) Tendría que ser muy inhumana para no sentir dolor por el dolor de otros”.