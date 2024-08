“Siembre habrá gente como usted, metiches”: Jorge Valdivia reventó y paró en seco a seguidores que lo criticaron

Jorge Valdivia ha estado bastante activo en redes sociales el último tiempo. Hay que recordar que ya había subido una fotografía en la nieve junto a su polola, la diputada Maite Orsini y su hijo, para luego borrarla. Aseguraron que el adolescente se sintió incómodo y le pidió bajarla.

Si es así, tomó el gorro, porque ahora Valdivia subió una foto y video junto a su perro en la playa, no mostrando a la familia. Y esto mismo fue lo que le reprochó una seguidora en los comentarios. “Imagina esta escena con tus hijos, no sería mejor??”, le escribió.

El ahora comentarista deportivo de inmediato hizo eco y le respondió: “jajajaja señora estoy con mi hijo, mi ahijado y 2 amigos de mi hijo.. pero no importa porque siembre habrá gente como usted, metiches y más pendiente de la vida del conocido que de la propia”.

Y así como esa seguidora, otras se sumaron a las críticas....pero luego vino una oleada de defensas al exfutbolista, donde pedían que lo dejaran en paz y que viviera su vida como quisiera, luego de la separación con Daniela Aránguiz.

La foto que Valdivia borró

Valdivia pasó un fin de semana en la nieve, con su hijo y Maite, subió una foto y la borró momentos después. Rigeo a través de un mensaje que envió al programa Hay que decirlo, conducido por Pamela Díaz y Nacho Gutiérrez, señaló que su sobrino se “sintió engañado”.

“Estoy hablando con una persona muy cercana a Daniela Aránguiz y me dice que esta foto no fue al azar, no fue como que fuimos a subir o qué bonito momento. Me dice Rigeo que el hijo de Jorge Valdivia y Daniela Aránguiz está muy triste porque se sintió utilizado, que a él no le dijeron que iba a ir Maite a la nieve”, reveló una de las panelistas del programa.

Según leyó la periodista de espectáculos, Rigeo contó que su sobrino “iba con su papá a la nieve y llegó Maite y él estaba sin comunicación, sin poder hablar con su mamá. Entonces esto provoca un quiebre importante porque él no está contento con lo que se publicó y lo que se subió a las redes sociales”, desclasificó.