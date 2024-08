“Eres súper flojo”: Pangal Andrade y Facundo González protagonizaron tenso momento en ¿Ganar o servir?

Los participantes de ¿Ganar o servir? Pangal Andrade y Facundo González protagonizaron un tenso momento, luego que el deportista del Cajón del Maipo lo increpara por no colaborar con los quehaceres del hogar, en su rol de sirvientes, tratándolo de “súper flojo”.

Esto provocó la molestia del argentino, quien le respondió de vuelta a Pangal que él no era nadie para andar dando órdenes, lo que aumentó el enojo del primo de Pedro Astorga.

Todo ocurrió cuando la pareja de Oriana Marzoli se estaba alimentando feliz de la vida, sentado en la mesa junto a su enamorada, cuando Andrade le pidió mayor cooperación.

“No voy a lavar. A mí tú no me mandas. A mí nadie me manda”, reiteraba soberbio y desafiante el examigo de Fabio Agostini, a lo que Austin Palao se rio en su cara, burlándose que era “un buen chiste”, puesto que todos creen que Oriana lo tiene en la palma de su mano.

Pangal increpó a Facundo “por flojo”

Pero, fuera de bromas, Pangal perdió la paciencia y le dijo que no se molestara y no hiciera “ni una hue...”, claramente enojado.

“No hagas nada. No te preocupís. No te voy a decir nada más. Haz la hue... que querai. Haz la hue...que se te levante la raja”, le reiteró, dando el tema por zanjado.

Incluso, le reiteró con ironía y sinceridad que “no hagas nada, porque a voh nadie te manda. Porque eres flojo. Súper flojo, dejai todo sucio. Yo no te voy hablar más, no te estoy intimidando”, le recalcó ante los reclamos de Facundo que lo criticó por “venir a manduquear”.

Si bien, varios apoyaron al chileno, otros cibernautas criticaron su actitud.

“Pangal se pasó como tres pueblos antes de llegar al cajón sinceramente Pamela les hizo arto mal”, “Que onda Pangal y su obsesión con querer sacarle la capitanía a Luis?? la cagooo”, comentaron.