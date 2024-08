La que pierde, tendrá que pagar: Pamela Díaz y Daniela Aránguiz hicieron un curioso pacto que durará hasta finales de noviembre

Hay contenido de Pamela Díaz hasta para regodiarnos. La trabajólica animadora comenzó su nuevo proyecto en redes sociales: una transmisión en vivo desde su camarín en Canal 13 para Youtube y la plataforma de streaming, Kick.

En su capítulo de este miércoles 14 de agosto tuvo a dos invitados de lujo: Rodrigo Gallina y Daniela Aránguiz, su amiga, exenemiga, actual pseudo amiga, no amiga, entre otras denominaciones que tienen para describir esta buena onda que existe entre la Fiera y la Cara de cuica.

A propósito de su amistad, las mujeres más polémicas de la historia de la farándula nacional realizaron una promesa en vivo y en directo, se tienen que mantener solteras hasta el 22 de noviembre de este año. ¿Qué pasará con la que pierda? Tendrá que pagar una multa de $5 mil dólares, la cual irá a una fundación.

Pamela Díaz y Daniela Aránguiz Captura: Desde el camarín de la Fiera

El curioso pacto de la Fiera y la Cara de cuica

Esto salió a colación después de que Pamela Díaz hablara sobre una idea que está masticando hace tiempo, un ciclo de fiestas destinadas exclusivamente para las mujeres solteras, la cual tendrá karaoke, baile, vedettos y mucho leseo. Lo que planea llegar hasta altas horas de las noches con barra libre y buscan que vayan famosas también.

“Este proyecto que vamos a ser de solteras y de leseo es hasta diciembre porque vamos a andar a otros países y haremos fiestas en todos lados. Lo que pasa es que tenemos que hacer un contrato que no podemos estar en pareja”, dijo Díaz seriamente.

Daniela estaba de acuerdo con tal radical propuesta, “¿Sabes qué? Me gusta, yo necesito algo que me obliga a estar sin pareja”, argumentó. La Fiera dijo que necesitan guardar sus energías y enfocarse en su proyecto de solteras.

Al principio iba a ser hasta diciembre, pero Daniela quería tener abierta la posibilidad de llegar con un pinche a su fiesta de cumpleaños que será el 23 de noviembre.

Eso sí, los besos locos estaban permitidos, ya que la idea es que no exista el compromiso con una pareja, lo que no impide que puedan pasarla bien con un hombre de turno. Sólo que no tienen que ser vistas con alguien. Este pacto fue sellado hasta con saliva y apretón de manos.