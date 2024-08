Fanny Cuevas en picada contra Angélica Sepúlveda tras ser confirmada como participante de Gran Hermano: “¿La jubilación pa’ cuándo?”

El reciente anuncio de la participación de Angélica Sepúlveda en Gran Hermano Chile reavivó viejas rencillas del pasado, en particular con Fanny Cuevas, quien no dudó en expresar su descontento a través de redes sociales. La relación entre ambas se remonta a 2012, cuando participaron en el reality show Mundos Opuestos, donde su enemistad se hizo evidente con varias peleas y enfrentamientos dentro de la casa.

El detonante de esta nueva confrontación fue la confirmación de Angélica como nueva integrante de Gran Hermano, el reality de CHV. Fanny, fiel a su estilo, decidió compartir sus opiniones en Instagram, donde lanzó un ácido comentario que rápidamente se viralizó. “¿La jubilación pa’ cuando?”, escribió la exchica reality junto a una imagen de Sepúlveda, haciendo alusión a la edad de la “Fierecilla de Yungay”.

Las críticas de Fanny no se detuvieron ahí. Después de recibir un mensaje de una seguidora que la cuestionaba por su comentario sobre la edad de Angélica, la respuesta de Cuevas fue contundente.

“¿Por qué tienes un problema con la edad, Fanny? Recuerda que tú también pasarás por ese mismo puente”, le espetó una seguidora por mensaje directo.

Ante esto, Fanny no dudó en contestar: “No señora, no tengo un problema con la edad, tengo un problema con la gente humilladora y mala persona, como es esta mujer”, afirmó.

Enseguida agregó: “Y claro, todos pasamos por ese puente, pero me falta muchísimo para llegar”.

“Y le pido a Dios que me acompañe para no hacer el ridículo cuando ya este mayorcita”, cerró la chica reality.

Desde la red social Toxicochilensis recogieron el conflicto.

Angélica dio a conocer qué dijo su familia por su ingreso a GH

En una reciente entrevista con CHV, reveló que su familia no recibió con entusiasmo la noticia de su participación en el reality, dado que aún se encuentra recuperándose de su experiencia en un programa anterior, donde enfrentó momentos difíciles. “Mi familia se enteró recién hace dos días que voy a entrar al reality. La verdad es que no fue una noticia muy bien recibida porque vengo saliendo hace poco de otro donde lo pasé muy mal y ellos también”, confesó.

Sepúlveda también reconoció que su estado anímico no ha sido el mejor en los últimos tiempos, lo que preocupó a sus seres queridos. Aun así, decidió seguir adelante con su participación, motivada en parte por la posibilidad de obtener el premio final. “Hay una recompensa económica si es que llego a la final y logro ganar, entonces, finalmente me dieron su apoyo, pero así de corazón, ellos no querían”, explicó.