Jordi Castell relató cómo la moda lo ayudó a enfrentar el bullying que sufrió: “Me gritaban cosas horribles por ser homosexual”

En el reciente estreno de la segunda temporada del podcast de moda “Dale Color” de la actriz y modelo argentina Eugenia Lemos, Jordi Castell fue el primer hombre invitado.

PUBLICIDAD

Durante la entrevista, el fotógrafo y comunicador compartió su experiencia personal enfrentando el bullying durante su infancia en Talca, y cómo la moda fue una vía de escape y una manera de resistir ante el hostigamiento. Además, opinó sobre la influencia positiva de los migrantes en la moda y cultura chilena.

En un comienzo, Castell partió expresando su aprecio por la ropa de segunda mano, al mismo tiempo que destacó la importancia de su costurero de barrio, Jorge. “Evito comprar ropa en tiendas de retail, porque creo que lo que tengo es suficiente, y he ido deshaciéndome de muchas cosas”, explicó, en conversación con Eugenia Lemos.

Según recordó, desde muy joven sintió un interés especial por la moda, sumado a que su abuela lo ayudaba a adaptar prendas a su estilo. “Siempre fui muy raro”, afirmó el comentarista de espectáculo para luego añadir: “Agradezco al universo por haber podido aguantar todo el bullying que me hicieron por ser homosexual”.

“Me gritaban cosas horribles por ser homosexual, pero nunca me afectó

“Siempre me importó mucho mi apariencia. En Talca, salía a la 1 Sur, la calle del comercio, vestido como si fuera a una fiesta, aunque fueran las 4 de la tarde”, confesó, recordando su juventud en la ciudad del centro sur de Chile.

Incluso, ya desde los 14 años tenía marcados referentes en la moda. Uno de ellos fue Vivienne Westwood, la reconocida diseñadora de moda británica, conocida también como la principal responsable de la estética punk.

“A los 14 años para mí, Vivienne Westwood fue el gran referente. Me acuerdo que cuando cumplí 15 años, mi mamá me permitió hacer una fiesta y yo agarré un cloro, manché todos los blue jeans, los tijeretié, les puse una cadena y me pinté con tempera unos mechones azules -acá (en el pelo), porque quería vestirme punky para mi fiesta de 15, en dictadura en el año ‘81″, contó, destacando su gusto por lucir extravagante y atrevido.

PUBLICIDAD

Según recordó Jordi, sus gustos personales fueron motivo de burla, y debió luchar contra las normas socioculturales, sin embargo, afirma que nunca le importaron las opiniones de los demás. “Me gritaban cosas horribles por ser homosexual, pero nunca me afectó. Hoy lo veo como una fortaleza. Me importaba mucho más cómo me veía”, dijo.

Para Castell, la moda es una pasión y, por lo mismo, tiene una perspectiva particular sobre su evolución en la actualidad. El comunicador aseguró que la llegada de migrantes a Chile ha sido positiva para el creciente interés por la moda.

“Ahora hay más diversidad y color”

“La llegada de colombianos, venezolanos y argentinos ha cambiado la forma en que los chilenos ven la moda. Antes éramos más grises y preocupados por lucir iguales, pero ahora hay más diversidad y color”, opinó.

“El hombre venezolano y colombiano ha traído un aire de virilidad y atrevimiento. Genéticamente están muy favorecidos y no tienen problema en mostrarlo”, añadió.

En ese sentido, Castell expresó su gratitud hacia los inmigrantes, quienes, según él, han embellecido las calles de Chile. “La mezcla racial con haitianos, personas de piel oscura, asiáticos, ha hecho de Chile un lugar más alegre y luminoso. Estoy convencido de que la diversidad hace todo más hermoso. No en vano, el gran amor de mi vida fue un colombiano. Estuvimos juntos ocho años, fue mi relación más larga”, compartió.

Finalmente, Jordi lanzó una crítica a la falta de cuidado personal en los hombres chilenos. “El hombre chileno no tiene respeto por sí mismo. No se cortan los pelos de la nariz ni de las orejas. Hay una cuestión de higiene y de presentación que no se puede ignorar”, concluyó.