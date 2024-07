“No sean tontos como yo, cuídense”: Ariel Osses reveló complicado estado de salud tras someterse a una cirugía bariátrica

Ariel Osses expuso una grave situación a sus seguidores y seguidoras de redes, y es que el exchico Yingo reveló que está pasando por un complicado estado de salud luego de su cirugía bariátrica.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que el joven conocido como “Elfi” decidió someterse a un bypass gástrico durante el año 2023, logrando bajar aproximadamente 70 kilos en el último tiempo y ha compartido todo este proceso mediante diversas plataformas.

Sin embargo, no todo es lo que parece, puesto que ahora el influencer reveló que no lo está pasando bien debido a una irresponsabilidad de su parte y que ahora le trajo consecuencias.

“Hago este videito porque hace un tiempo les comenté que tenía una dolencia bajo la costilla izquierda, la cual venía arrastrando hace mucho tiempo”, comenzó explicando Osses en su cuenta de TikTok.

Tras las consultas de los cibernautas, Ariel decidió abrirse: “Fui al doctor, el cual arrojó que tenía unas úlceras producto de mi irresponsabilidad, repito, mi irresponsabilidad (...) comencé a beber antes de tiempo, me tomé unos tragos, comencé a comer comida que no debía, comencé a probar comidas que no debía, porque era muy pronto, llevaba muy poco de operado”, explicó en la red social.

El tratamiento médico

Tras evidenciar este problema, el participante del extinto programa juvenil tuvo que comenzar un tratamiento con remedios y dietas estrictas por aproximadamente tres meses.

Posteriormente, le agradeció a los profesionales de la salud que lo han seguido y apoyado en este proceso. “Esperar que salga todo bien el tratamiento (...) Me he sentido mucho mejor, no tengo la dolencia que tenía antes”, aseveró Osses en su registro.

“Si se operan, no sean tontos como yo, cuídense, porque si hay una persona que le ha pasado todo, ese soy yo, Así que les hablo con experiencia”, sentenció Ariel Osses.