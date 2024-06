“Mi vida no es perfecta”: Coté López se sincera en redes en medio de dramático conflicto familiar

Esta semana, Coté López volvió con bombos y platillos a las redes sociales. Tras un corto tiempo fuera del ciberespacio, y en medio de la crisis familiar que viven los Jiménez López, la influencer retornó a las redes con una profunda reflexión en torno a su vida.

Su regreso se produce en medio de un dramático conflicto familiar que no solo la ha afectado a ella, sino también a su esposo Luis Jiménez, luego de las declaraciones de su hijastro Diego Jiménez y la exnovia de este, Javiera Vidal.

Al retomar su actividad en Instagram, Coté fue recibida con una ola de apoyo y cariño por parte de sus seguidores. Inicialmente, compartió un video modelando en su Instagram, acompañado de una música animada de Katy Perry y un mensaje humorístico sobre una anécdota familiar. Sin embargo, la mañana del miércoles, López sorprendió a todos con una profunda reflexión sobre su reciente experiencia.

En un emotivo video, la empresaria explicó que su decisión de volver a las redes sociales se dio tras una conversación reveladora con una amiga y su madre. Ellas le dijeron: “Vuelve. Vuelve a ser tú, perdiste tu esencia, vuelve a reírte, a disfrutar. Queremos ver a la Jose de siempre, a ti, porque esta persona no eres tú”.

En ese sentido, reflexionó sobre su “ideal” de vida perfecta, el que se derrumbó tras el quiebre familiar. Coté recordó una frase que solía decir: “Soy tan feliz, tengo una familia tan feliz y está todo tan perfecto, que me da mucho miedo que se arruine”.

Sin embargo, esa felicidad se vio truncada en el último tiempo lo que provocó un cambio en su perspectiva de vida. “Me perdí en un momento, me perdí en la tristeza, en tanto estrés. Me empezó a pasar que si antes me importaba nada lo que dijeran de mí, ahora me tenía que cuidar de cada cosa que subía”, relató López.

Esta presión la llevó a restringir el contenido que compartía, temiendo que cualquier publicación pudiera ser malinterpretada. “Mi vida comenzó a hacer que mi Instagram fuese una tortura, yo ya no quería estar ahí porque no podía ser yo, no podía hacer nada, porque todo se me iba a cuestionar”, confesó.

“Voy a volver a ser yo”

Ahora, Coté señaló que decidió no prestar más atención a las opiniones ajenas y volver a ser ella misma. “Reaccioné mi gente y voy a volver a ser yo (...) Y si creen que es una indirecta, yo no tiro indirectas, soy súper directa con nombre y apellido, así he sido siempre”.

Coté concluyó su reflexión reafirmando: “Voy a ser yo, me voy a cagar de la risa, voy a vivir mi vida tranquila. No tengo una vida perfecta, si alguna vez la tuve fue maravilloso, hoy en día no es perfecta”.

“Incluso me tengo que ir a trabajar y después tengo que ir a la clínica, tengo un familiar cercano que está muy mal, pero aquí estamos”, agregó.

Finalmente, Coté compartió un consejo inspirador a sus seguidores: “Ustedes saben lo que valen, yo sé lo que valgo y lo que merezco. Sé quién soy y me importa nada lo que la gente piense de mí”.

“Me estoy levantando por mis hijas, porque quiero que el día de mañana ellas no se dejen abatir por nada ni nadie”, concluyó en su cuenta de Instagram.