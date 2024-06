José Alfredo Fuentes y uno de sus secretos mejores guardados: “Yo estuve enamorado de Cecilia”

“Cecilia, la incomparable” sigue dando de qué hablar, a pesar de su fallecimiento en julio del año 2023. Nuevos pasajes de su vida salen a la luz gracias al lanzamiento del libro Cecilia - el último baile, de la autora Johanna Watson (Tucán ediciones).

PUBLICIDAD

De acuerdo a Culto de La Tercera, el libro no tiene sólo una línea de narración, ya que mezcla perfil, crónica vivencial, entrevistas inéditas y la mirada de una fanática de Cecilia Pantoja.

Además de entrevistas inéditas a la cantante, también hay testimonios de miembros de la Nueva Ola, como José Alfredo Fuentes. En el libro, el “Pollo”, revela un hecho que hasta ahora se había mantenido oculto, el affaire que tuvo con la cantante.

“Yo estuve enamorado de Cecilia, a los quince años soñaba con ella”, dijo el también artista.

El “Pollo” enamorado de Cecilia

“Mi hermano Iván pololeó con una amiga de una señora que se llamaba Myriam en Tomé. Fue durante un verano, y estando ahí se hizo muy amigo de la Cecilia. Él le dijo: ‘Tengo un hermano chico, tiene catorce años y canta re bien, me gustaría presentártelo’. Mi hermano sabía que me encantaba la Cecilia, la cantante que más me ha gustado, me volvió loquito la Cecilia, es de esas personas que, guardando las proporciones con Violeta Parra que escribió cosas maravillosas, el carisma que tenía Cecilia…”, contó el animador.

Cecilia, el último baile Cedida

“Aparecía en el escenario y yo pensaba: ‘Quiero verla cantar, quiero escucharla’. Más encima, después sus canciones me hacían llorar. Cecilia dijo: ‘Bueno’, y fui a su casa la primera vez con mi hermano. De ahí en adelante iba dos o tres veces a la semana, porque nos hicimos muy amigos. Yo tenía quince y Cecilia debió haber tenido diecinueve o veinte. Cantábamos, me enseñó y me corrigió hartas cosas (…)”, agregó.

El “Pollo” entregó más detalles: “Hicimos una gira, cuando empecé a cantar, me hice famoso. Ella decía: ‘Este es Alfredo, mira la media cagá que dejó este huevón cantando’. Hicimos una gira, y en la micro donde íbamos le di un beso y me lo respondió, pero hasta ahí nomás llegó, nos pegamos un atraquesito suave y chao”.

PUBLICIDAD

“Fue un momento que íbamos conversando en la micro y algo pasó que nos sentimos muy cerca, y pensé: ‘Parece que este es el momento en el que le puedo dar un beso’. La agarré y le di un beso, me lo correspondió, pero fue eso nada más, un beso en la micro durante la gira y punto. Al día siguiente éramos amigos otra vez. No sé si alguna vez lo conté. Ella se cagaba de la risa. ‘Te has hecho la huevona’, le digo yo. ‘Nunca has contado que nos pegamos un atrinque’”, sentenció Fuentes.

“Cecilia, el último baile” es el segundo volumen de la colección “Entrenotas” de Tucán Ediciones, que debutó con Patricio Manns – De las palabras y la música, escrito por periodista Patricio Cuevas.