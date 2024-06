“Era un tipo que tiene un brote esquizofrénico”: María José Bello relató angustioso episodio de acoso que vivió

La actriz María José Bello, recordada por sus papeles en las populares teleseries “Eres mi tesoro” y “Perdona nuestros pecados” fue invitada recientemente al podcast “Me importas Tú”, a cargo de la conducción del periodista Gonzalo Sepúlveda.

En el espacio de conversación, la intérprete nacional habló de diversos temas, entre ellos, un incómodo momento que vivió hace algún tiempo, debido al incesante acoso que experimentó por parte de un vecino. El hombre, según dio a conocer, padecía de esquizofrenia.

Su vecino desarrolló una obsesión por ella, que llegó a tal punto en que el sujeto realizó denuncias falsas en contra del esposo de la actriz. Fue tal el problema que su pareja se enfrentó a golpes con el sujeto.

“Fue súper duro”

“Yo soy bastante piola. Uno toma decisiones con respecto a la vida, a mi discreción, a cómo vivo las cosas, soy súper poco de exponer mi vida, entonces, creo que no, no me parece, no te voy a decir ‘oye, es súper difícil ser quien soy’. Para nada”, partió declarando de entrada la actriz.

“Ahora, en el contexto de ese hombre que fue acosador, no tiene que ver con que sea conocida o no. Era un tipo que tiene un brote esquizofrénico, podría haber sido cualquiera. Y justo fui yo porque era mi vecino. Fue súper duro. Como dicen, tragedia más tiempo, igual comedia. Hoy me río de las situaciones que vivíamos con este hombre porque eran insólitas”, recordó.

En esa misma línea, la actriz nacional reflexionó sobre la realidad respecto a la salud mental que se vive en nuestro país.

“En las comunas de nuestro país hay mucha demencia senil, hay esquizofrenia y los municipios deben hacerse cargo. Solo en la comuna de Providencia, en ese momento, las cifras eran altísimas y es muy difícil que las asistentes sociales se hagan cargo”, sostuvo Bello.

Además, dio a conocer, cómo la gestión de la alcaldesa Evelyn Matthei le ayudó a resolver la insostenible situación.

Destacó labor de Evelyn Matthei pero aclaró que no votaría por ella como Presidenta

“Cuando llegó Evelyn Matthei al municipio, ella se hizo cargo. No ella particularmente, pero lo que no hicieron las administraciones anteriores, en su mandato llamaron a asistentes sociales y se llevaron a esta persona. La dejaron recluida en un espacio donde tenía su contención, su medicación”, relató.

Al respecto, tuvo elogios para la administración de Matthei, sin embargo, dejó en claro que no es su opción presidencial. “Fíjate que no tengo las ideas políticas de ella, no las comparto, pero realmente esa mujer yo la he visto en mi barrio arreglando faroles con zapatillas, chicoteando los caracoles”, expresó.

Sobre la consulta de si es su opción para las próximas presidenciales María José fue directa: “No puedo, Gonzalo, no podría. Eso tiene que ver con que, esto que se instaló con Joaquín Lavín que uno vota por la persona. No estoy de acuerdo con esa idea, uno vota por un equipo. Esa gente piensa como ellos, algunos son más extremos. Con esas ideas no comulgo”.