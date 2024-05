“Soy como Maléfica, me convertí en mala porque me cortaron las alas”: Oriana profundiza en su relación con Gala y asegura que han “hecho las paces”

“Empezamos muy mal, ahora estamos medianamente bien y espero terminar bien el reality con ella”, de esta forma Oriana Marzoli define su actual relación con Gala Caldirola al interior del reality show de Canal 13, “¿Ganar o Servir?” y es que pese a que ambas se reconocen como “archienemigas” y que se han dicho de todo, durante el último capítulo se vio un inédito acercamiento y una especie de tregua entre ellas.

Así, en medio de las grabaciones del reality show, Oriana tuvo un momento para conversar con Publimetro.cl y profundizar en su relación con Gala, agregando que en este momento “no hay motivos para pelear tanto”.

“Ella es una persona que no se moja nunca, muy veleta, siempre al medio, y ahí siempre vamos a chocar. Sin embargo, creo que nuestra relación evolucionó para mejor, se han dado situaciones donde hemos llegado a divertirnos juntas. Ha pasado mucho tiempo, y yo perdono pero no olvido, soy rencorosa, pero intento pasar página”, reconoció la venezolana-española sobre su compañera de encierro.

Oriana Marzoli y Gala Caldirola | Ganar o Servir Oriana Marzoli y Gala Caldirola | Ganar o Servir

Oriana se autodefinió: “Soy como Maléfica...”

Oriana incluso fue más allá y añadió que “he hecho las paces con ella, hace varios días me contestó mal en una actividad, cuando la corregí en una palabra en italiano, entonces empecé a fastidiarla para que se acuerde de lo que me hacía cuando yo estaba con Luis”.

Luego, hasta se comparó con un personaje de cuento para ejemplificar su personalidad, añadiendo que todo lo que ocurrió con Gala fue “sin pasar los límites, porque yo no soy mala, soy como Maléfica, me convertí en mala porque me cortaron las alas”.

Finalmente, y luego del intenso coqueteo que se ha visto en pantalla con Raimundo Cerda, Oriana aseguró que no es de su gusto y descartó involucrarse con él.

“No me voy a comer a su novio, aunque no es que él la haga muy difícil, pero no es el prototipo de chico que me puede gustar, le saco 8 años, no estoy para cuidar bebés. Tengo que nacer en otro cuerpo para estar con un niño de esa edad”, puntualizó Oriana.