“Te quitaste 10 años de encima”: Eva Gómez se atrevió y cambió su largo cabello rubio

Durante estos días, Eva Gómez se atrevió y sorprendió a sus seguidores y seguidoras en redes sociales al mostrar el resultado de un inesperado cambio de look.

PUBLICIDAD

A través de la cuenta de Instagram del estilista español Víctor del Valle, quien recibió a la exparticipante de Tierra Brava en su salón en Sevilla, se pudo ver cómo fue el proceso.

“Ay, Dios mío. Estoy sudando... Es que años que yo no me corto el pelo. Que alguien le quite la tijera a este hombre”, se le escucha decir a la comunicadora en el video, totalmente espantada.

De hecho, el registro se ve como el peluquero rápidamente le quita varios centímetros de largo a la cabellera de Gómez, quien tenía las puntas muy dañadas.

“Vamos a hacerte un rubio espectacular”, le explicó a la exanimadora del Festival de Viña.

Posteriormente, el profesional comentó que el trabajo consistió en “trabajar con claroscuros para crear dimensiones, y se te va a ver rubio”, añade antes de mostrar cómo aplica la tintura en el cabello de la comunicadora.

¿Qué dijeron sus seguidores?

Este cambio claramente fue comentado por cibernautas que siguen a Eva, a quienes les encantó que se atreviera a hacerse un cambio. De hecho, algunos criticaron a la animadora asegurando que ya era hora de hacerse algún tratamiento en el cabello.

PUBLICIDAD

“Menos mal que fue a la peluquería”; “Llevaba un pelo corriente y ahora lleva un pelo elegante”; “Por suerte hiciste el corte, un cambio al 100% a su favor. Te quedó bellísima”; “Le quitaste diez años, luces radiante”; “Por fin te quitaste ese rubio amarillo y el corte esta maravilloso, si te veías bien antes , ahora te ves fabulosa”; “Te quitaste 10 años de encima, muy guapa”, expresaron los usuarios de la red social.

Acá puedes ver el cambio de look de Eva Gómez: