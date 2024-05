Ingrid Parra y su depresión “¿Y qué pasa si mi auto se desbarranca? No lo hice, pero lo pensé”

“¿Cuáles son tus planes con tu bebé?”, le preguntó Fran Sfeir a Ingrid Parra. “Fíjate que trato en lo posible de no tener tanto plan en la vida”, respondió la actriz, antes de entrar a fondo en una reveladora conversación que se verá en el programa ‘Sin culpa’, este sábado 18 de mayo a las 22.30 hrs. por las pantallas de TV+.

“Trato de relajarme ahora porque pasé por un momento demasiado oscuro, muy estresada y con muchas pastillas”, continuó “Peka” Parra, antes de profundizar más en el que fue por lejos el momento más difícil de su vida.

“Es un tema que no se habla mucho en televisión, pero yo estuve con depresión post parto y después tuve otro tipo de depresión. Estuve con psiquiatra, con psicólogo y con pastillas, tratando de salir a flote de alguna forma”, agregó Ingrid. “Y era porque me estresaba mucho el futuro”, cerró mientras Fran y Catherine Mazoyer, también invitada al programa, escuchaban con atención.

“Yo me estresé mucho en el momento en que no quedaba embarazada”, continuó la actriz. “Fueron dos años y medio que fueron una tortura”, agregó, antes de pasar a compartir valientemente una vivencia muy personal.

“En este momento soy muy feliz”

“Te veo muy plena, incluso me cuesta preguntarte (…) ¿cómo fue esa depresión?”, consultó Fran Sfeir. “En este momento de mi vida soy muy feliz. Pero esa depresión fue terrible. Esta cuestión no se la he contado a nadie (…) en un momento de mi vida iba en el auto por la radial (nororiente) y yo decía ¿'qué pasa si mi auto se desbarranca’?”, contó Ingrid, provocando un silencio profundo en el estudio.

“Llegué a un punto de decir ‘¿qué pasa si acelero en esta curva y mi auto se va a la punta del cerro, y chao?’. Y no lo hacía por miedo, porque uno es cobarde. Hay que tener muchos cojones para tomar la decisión de matarse”, reflexionó Ingrid. “No lo hice, pero lo pensé. Fue en ese momento en que supe que necesitaba ayuda”, concluyó la actriz, cerrando una profunda conversación sobre salud mental que marcará el capítulo de este sábado del programa “Sin Culpa”.