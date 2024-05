Arturo Ruiz-Tagle lanzó feroz crítica a gente de izquierda: “Hablan de delincuencia y después consumen cocaína”

El reconocido comediante chileno Arturo Ruiz-Tagle ha provocado una controversia con sus recientes declaraciones en el podcast “Tamos al aire: Una conversación sin filtro”, de Tevex, conducido por el periodista Pato Vergara. Durante la conversación, Ruiz-Tagle criticó duramente a la gente de izquierda por lo que él considera una hipocresía en su postura sobre la delincuencia y el consumo de drogas.

“A mí me ofenden a veces, porque de haber sido de izquierda, ahora me dicen facho, incluso me gritan para ofenderme ‘buena poh Claudio Reyes 2′, hasta de Checho Hirane me tratan”, confesó el humorista, refiriéndose a la transformación en la percepción pública de su posicionamiento político.

Ruiz-Tagle también reveló que hace algunos meses fue vetado del Festival de Las Condes pocos días antes del evento, una experiencia que utilizó para ilustrar la poca tolerancia que, según él, existe en Chile actualmente. “El crítico social debe no sólo criticar al poder sino que también a la masa cuando se equivoca, se deben entender todas las posiciones, y continuar siendo amigos con tolerancia que actualmente no existe”, argumentó.

La polémica declaración

El comediante no se contuvo al denunciar lo que él ve como una incongruencia en la izquierda. “Por ejemplo, toda esa gente de la izquierda que consume cocaína: hablan de la delincuencia y después se drogan”, a firmó Ruiz-Tagle, añadiendo con firmeza que está dispuesto a someterse a un test de pelo para demostrar que está limpio.

Las declaraciones de Ruiz-Tagle han generado una ola de reacciones, partiendo por sus interlocutores, quienes quedaron impactados con la declaración del humorista, quien aseguró sus dichos con total convicción.

dividiendo opiniones entre quienes apoyan su postura crítica y aquellos que consideran sus comentarios ofensivos y desproporcionados. La controversia en torno a sus palabras sigue encendiendo el debate sobre la tolerancia y la coherencia en la política chilena.