Daniela Aránguiz se refirió a las condiciones para divorciarse de Jorge Valdivia: “Estoy exigiendo lo que me corresponde”

La exchica Mekano y actual panelista del programa de espectáculos “Sígueme” de TV+, Daniela Aránguiz, se refirió a las supuestas condiciones que le habría puesto al exfutbolista Jorge “Mago” Valdivia para firmar el divorcio, desmintiendo que no es que ella no quiera firmar, sino que es un proceso que está el tribunales y que tendrá que zanjar la ley.

En ese sentido, y al ser consultada por sus nuevos compañeros del programa de televisión al que llegó tras la salida de Kenita Larraín, Aránguiz indicó que sólo está pidiendo lo justo ya que se casó sin separación de bienes y que el patrimonio de la pareja fue construido en conjunto.

“Esto no es un divorcio de mutuo acuerdo, es una separación que tiene varios procesos, son como tres demandas en una (...) Es un proceso largo, latero y con muchos sentimientos, por mí que quedaran todas las cosas para mis hijos y chao, pero lo tiene que ver la ley”, dijo Daniela Aránguiz.

Recomendados

A lo anterior agregó que “siento que me merezco una oportunidad, no quiero estar casada con alguien con quien no vivo, yo tengo otra pareja y él también, merecemos ser felices, él ha dicho que nunca ha sido más feliz que ahora y le encuentro toda la razón por que yo también estoy viviendo lo mismo. Yo no estoy exigiendo nada más que lo que a mí me corresponde, al final no es asegurar las cosas para mí, sino que asegurar el futuro a mis hijos”.

Daniela Aránguiz

Daniela Aránguiz y el divorcio de Jorge Valdivia: “Me gustaría soltarlo y que fuera feliz”

En cuanto a la división de los bienes, Daniela Aránguiz indicó que ella conoció a Jorge Valdivia cuando no era exitoso ni famoso, añadiendo que en ese momento “solo tenía una bicicleta”.

“Si conocí a este hombre con una bicicleta y entre los dos logramos algo, eso se tiene que dividir en partes iguales, yo también hice mi trabajo ahí (...) Aquí no hay ni una pelea porque yo te mentiría si Jorge hubiera dicho ‘no, yo no le quiero dar nada’, obviamente, él también se tiene que quedar con cosas”, aclaró.

Finalmente, la panelista apuntó que “quiero que él también tenga sus cosas para poder vivir y ser feliz, y yo también quiero poder dejar a mis hijos tranquilos en su futuro, porque si los dos hicimos esto, los que van a tener los beneficios mañana son nuestros niños, que al final es lo que él más ama y lo que yo más amo. Me gustaría soltar a Jorge y que fuera feliz, no le deseo mal, no lo odio, no le deseo mal, ojalá sea feliz”, cerró.

Revisa el momento y los dichos de Daniela Aránguiz aquí: