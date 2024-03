“Va por el margen de lo legal” y “yo estoy tranquila”: Eskarcita habló tras los polémicos dichos de Rubén Gutiérrez

La exparticipante de Gran Hermano, Scarlette Gálvez, más conocida como Eskarcita en redes sociales, reaccionó a los dichos de Rubén Gutiérrez, su excompañero de encierro y a quien la joven acusó de tocarla mientras dormía. Tras esta grave denuncia, el excarabinero fue rápidamente expulsado del reality.

Recientemente Gutiérrez abordó el polémico episodio en el programa de YouTube “Maxstage”, donde aseguró que Eskarcita “llegó con otras intenciones” a dormir a su cama.

“Me acosté para quedarme dormido y llega esta chica a la cama. Pensé que me diría: ‘Espalda con espalda’, pero llegó con otras intenciones”, partió señalando el exparticipante del reality de CHV.

Recomendados

A eso agregó: “Mantuvimos distancia, no hubo roces de partes íntimas (…) No nos pidieron el consentimiento, y eso estaba estipulado, estaba prohibido que un viernes a sábado, con alcohol o sin alcohol, durmieran de a dos”.

Lo cierto es que según el episodio emitido al aire, en ese entonces, se dio a entender una situación diferente a la declarada por Gutiérrez.

“Oye Rubén, lo que pasó, quiero decirte que no confundas las cosas conmigo”, le indicó Scarlette a su compañero, luego de dormir juntos en medio de una actividad del programa, ante esto Rubén le respondió: “Yo no me confundí, te veo como amiga”.

Ahora, tras conocer las declaraciones de quien fue su presunto abusador, Eskarcita compartió un video en sus redes sociales para agradecer el apoyo de sus seguidores.

“Anduve medio desaparecida, pero estoy bien. También quiero agradecer todos sus mensajitos de apoyo”, partió declarando.

Acerca de las declaraciones de su excompañero de encierro indicó: “No quiero referirme al tema. Considero que todo eso es tan delicado, y va por el margen de lo legal. Así que yo estoy tranquila”.

Finalmente aseguró que está con sus “seres queridos” y “más contenta que nunca”. “Estoy enfocada en mis proyectos. Se vienen muchas cosas”, concluyó la joven.