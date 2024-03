“Tienes que tener una relación cordial con él, por el resto de tú vida”: Luis Mateucci aconsejó a Daniela Aránguiz sobre su relación con Jorge Valdivia

En el último episodio emitido de “Tierra Brava”, Daniela Aránguiz aprovechó para sincerarse sobre la desconexión que le significó el encierro, sobre todo en lo que respecta a su mala relación con su ex pareja, Jorge Valdivia. Ante esto, su actual pololo, Luis Mateucci procedió a entregarle algunos consejos, que no pasaron desapercibidos para los seguidores del programa, quienes lo tildaron de “muy maduro”.

Todo partió cuando la exchica Mekano le señaló a Luis que le había ayudado estar en el reality, ya que había podido desconectarse. Incluso mencionó que su madre le había comentado que tenía un aura diferente.

“Siento que aquí estoy en un centro de rehabilitación emocional. Este reality me ayudó para olvidarme de muchas cosas. Si me hubiera ido contigo a algún lado habría andado con el teléfono”, reflexionó.

Por su parte, el argentino le comentó: “Porque sos morbosa y quieres saber, pero sino, no quieres saber nada. Está buena la desconexión…”, partió señalando, además le sugirió que debía intentar mantener una mejor relación con el padre de sus hijos.

“Sabes cuál es el problema, que a vos él también te jode, pero porque vos jodes”, le dijo. “Me ha escrito por lo menos cinco mails y no le he respondido ni uno”, le respondió Aránguiz, dando a entender que no es ella quien ha “jodido” al Mago.

“Yo te dije que vos tienes que tener una relación cordial con él, por el resto de tu vida, no es por ahora”, le aconsejó Mateucci a su pareja, a lo que ella sostuvo que “Ya no existe una buena comunicación con él, mis hijos son grandes, ya nos fuimos en mala”.

“Pero va a tener que existir”, le sugirió Luis, agregando que no era necesario “irse en mala al pedo”, ya que “los chicos no se lo merecen”, aludiendo a los dos hijos fruto del exmatrimonio de Aránguiz y Valdivia.

Ante esto, Daniela reveló un pasado episodio con el padre de sus hijos. “No puede dejar a los chiquillos tirados para el 18 de septiembre. Él no sabe cómo hacerme daño entonces hace h… para hacerle daño a todos y así perjudicarme”, explicó ella.

Revisa el momento a continuación: