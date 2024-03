Revive la rutina de Sergio Freire en el Festival de Viña 2024

Con una presentación que comenzó con un show musical, el comediante Sergio Freire fue el humorista que estuvo a cargo de generar las risas en la penúltima noche del Festival de Viña 2024, rutina que pese a ser exitosa y conquistar al público de la Quinta Vergara, no estuvo exenta de problemas.

Lee más: Sergio Freire marcó récord de rating en el Festival de Viña 2024

De hecho, fue el propio Sergio Freire quien en la conferencia de prensa posterior a su presentación -en la que el público le entregó las Gaviotas de Plata y de Oro- reconoció que se traspapeló y que debido a su forma de trabajo, mezcló algunas partes de la rutina, lo que lo puso nervioso.

“Compliqué un poco las cosas...”

“Compliqué un poco las cosas al meter una coreografía de baile, cosas que no hago comúnmente en los trabajos que realizo (...) Se me dieron vuelta pasajes de la rutina, porque yo no trabajo con sono (retorno) ni con ayuda memoria, entonces se me dieron vuelta partes de la rutina, pero sentí que en el fondo ese vértigo también le da otro gustillo a lo que sucede ahí en el escenario”, fue parte de la explicación que dio Sergio Freire sobre lo ocurrido en Viña 2024.

A la explicación anterior agregó que “eso me puso un poco nervioso las veces que cambié de lugar partes importantes porque mis técnicos quedan como “oh, se le olvidó” (...) todavía lo vengo asimilando, tendría que verlo para saber qué pasó”.

Revive la rutina de Sergio Freire en Viña 2024

La rutina de Freire sobre el escenario de la Quinta Vergara tuvo una clara referencia al extinto Club de la Comedia, e incluso contó con la participación de Rodrigo Salinas y Juan Pablo Flores, con quienes revivió el clásico trolleo a los “cuicos”.

Sin embargo, y pese a que salió airoso y logró sacar carcajadas al público de la denominada “noche chilena” de Viña 2024, en redes sociales hubo quienes no quedaron tan convencidos con la apuesta del exintegrante del Club de la Comedia, dejando comentarios como “qué te pasó Freire”, o “hasta Javiera Contador era más divertida”.

Para salir de la duda y por si te la perdiste, acá te dejamos la rutina completa de Sergio Freire en Viña 2024: