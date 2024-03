“No sabemos a quién tenemos al lado”: Yamila Reyna sacó al baile a Parived tras salida de Tonka Tomicic de Canal 13

El anuncio de la salida de Tonka Tomicic de Canal 13, su casa televisiva por 14 años, tomó a muchos por sorpresa y ocasionó un remezón en la industria televisiva que se trasladó a la Quinta Región por el Festival de Viña del Mar que culmina este viernes.

Los últimos años de la carrera de la animadora fueron sumamente complejos debido a la investigación policial que rodea a su expareja, Marco Antonio López, más conocido como Parived. Ella se vio envuelta en este escándalo, incluso su apartamento fue allanado por la PDI.

“Una mala decisión”

Una de las animadoras del canal oficial del certamen, Yamila Reyna, habló con ADN sobre el término de contrato de Tonka, quien actualmente está sin casa televisiva. “No es solo los 14 años, es una carrera que se vio estancada por una mala elección”, partió.

“El amor es tan inesperado, las vueltas que da la vida a veces. No sabemos a quién tenemos al lado. A todos nos ha pasado”, continuó Yamila apuntando directamente al exesposo de Tonka Tomicic, quien fue uno de los responsables de esta caída de imagen de la animadora.

“Le deseo que las aguas se calmen y que la gente entienda que ella, aún, no tiene nada que ver en el caso. Nadie puede decir nada, ella se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. Yo siento que hay que darle una nueva oportunidad a Tonka. Es una gran talentosa, preciosa por fuera y por dentro. Talentosa y trabajadora y se merece volver a la tele”, señaló.

“Ojalá que no sea a TVN, porque o si no, me quedo sin pega yo”, lanzó Yamila Reyna entre risas.