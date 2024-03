Christell Rodríguez reveló que fue contactada por Canal 13 para integrarse al reality: “No sabía si era real, así que no pesqué”

La cantante Christell Rodríguez está en un nuevo punto álgido en su carrera después de su arrollador éxito con su canción “Dubidubidu”, la cual ha ganado fama en el continente asiático y específicamente en Japón.

En esta época del Festival de Viña del Mar, la cantante se desempeñó como animadora de un show en vivo del medio Prensa en vivo, y en el último capítulo se sentó junto a su primo y chico reality, Jhonatan Mujica.

“¿Ganar o servir?”

En ese contexto, ellos hablaron sobre cómo la producción de Canal 13 llegó al modelo de alta costura, y contó que fue contactado por mensaje de Instagram, ya que Christell tampoco accedió a entregarles el contacto personal de Jhonatan.

Por esto, la cantante confesó que la producción del 13 también está detrás de ella. “A mí me mandaron un correo para el de ahora, pero tampoco sabía si era real o no, así que no pesqué. No me dijeron para qué, sino que fue como ‘oye, somos de Canal 13 te queremos para el reality nuevo’ y yo como meh”, cerró.