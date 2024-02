Julio César Rodríguez criticó los libretos de Pancho Saavedra: “Hay mucha frase cliché, mucho dato de Wikipedia, mucha h**”

Esta semana el espectáculo se mudó a Viña del Mar. Todos los famosos y programas rodean al Festival, desmenuzando a los artistas, producción y hasta a los animadores.

En ese sentido, en ‘Contigo en la Mañana’, Julio César Rodríguez, criticó el libreto fabricado para Pancho Saavedra. “Tienen que ablandárselo un poco. Una de las fortalezas de Pancho es su espontaneidad, es divertido, entonces hay mucha frase cliché, mucho dato de Wikipedia, mucha hueá, disculpen el chilenismo, pero eso hace que sea una animación vieja, extemporánea”, dijo.

Y siguió argumentando su punto: “Es una cuestión muy empaquetada, entonces para qué llevai a Pancho, no tiene ningún brillo. Cada época tiene su afán, y hoy el código es distinto. La gente quiere a Pancho y a María Luisa, y ellos en la tele no hablan así. No tiene brillo”.

“Yo tengo la misma observación, encuentro que la forma es súper anticuada e innecesaria, porque son conductores que pueden hablar un poquito más espontáneo”, dijo su compañera Monserrat Álvarez.

Julio César puntualizó que “ellos en la tele no hablan así”, por lo cual en el panel insistieron en que Saavedra tiene el oficio para improvisar y salirse de libreto.