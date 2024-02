José Luis Repenning se pronuncia sobre aspiraciones para animar Festival de Viña del Mar

En la edición del año pasado del Festival de Viña del Mar, José Luis Repenning cumplió un importante rol al desempeñarse como jurado del tracional certamen. Este año fue el turno de su compañera de conducción en “Tu Día”, Priscilla Vargas, pero de todos modos el periodista estará presente en la Quinta Vergara como parte del evento.

“Repe” se pronunció acerca de sus aspiraciones de, en un futuro cercano, animar Viña, en conversación con El Filtrador, Una opción que si bien no descarta de plano, declina por el momento.

Luego de afianzarse en la conducción del matinal de Canal 13, cabe presguntarse si al periodista le gustaría consolidarse como animador. Al respecto, Repenning indica: “No tengo idea (ríe). Lo que pasa es que para mí todo esto es nuevo. Yo llevo un año y medio fuera de las noticias, pero fuera entre comillas, porque igual estamos reporteando, estamos cubriendo, comentando, haciendo análisis”.

“Ni siquiera está en el pensamiento”

“El lado de la entretención es totalmente nuevo para mí y yo sigo aprendiendo. He estado en un proceso de aprendizaje y sigo aprendiendo, no sé para dónde va mi futuro, en realidad, porque yo hoy día estoy súper preocupado de hacerlo bien en lo que estoy haciendo y de consolidar el programa”, fundamentó.

Aunque animar el Festival de Viña es una gran aspiración para cualquiera que se desempeñe televisivamente en el rol de conductor, a José Luis Repenning no parece interesarle demasiado. Al menos por ahora. “No es algo que ni siquiera está en el pensamiento”, sincera.

“Yo no me puedo comparar con un gallo, con una persona profesional que lleva años siendo animador. Yo soy yo, estoy recién partiendo en esto, tengo mucho que aprender, o sea, ni siquiera se me pasa por la cabeza algo así, para hacerte súper honesto. Sería mentira de mi parte decirte que tengo alguna aspiración sobre eso”, admite el exrostro de Mega.