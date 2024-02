Luis Mateucci insiste en que quiere vivir en Chile y no en Argentina: “Al estar con la Dani, tengo ganas de hacerme mi casa...”

Luis Mateucci está viviendo momentos intensos en Chile. Espera tranquilamente a enfrentarse a Fabio Agostini en la final de ‘Tierra Brava’ y aseguran que está confirmado para el nuevo reality de Canal 13, 1700.

Conversó con Página 7 sobre su futuro y de por qué prefiere vivir en Chile y no en Argentina. “Chile, para mí, es mi país de residencia, el que amo y que me gusta vivir. Chile está en el futuro de mi vida, más allá de que extraño a Argentina y extraño a Madrid, Chile es el país que me mueve y me da ganas de vivir”, aseguró.

“Ahora, al estar con la Dani, tengo ganas de hacerme mi casa, de tener mi auto, mi lancha, mis lujitos que antes no los podía tener por viajar y ahora es el momento de asentarme y disfrutar un poquito más”, añadió respecto a su presente relación con Daniela Aránguiz.

“Quiero tener una casa en el lago, en Rapel, ciertas cosas que trabajando se pueden hacer”, confesó el argentino.