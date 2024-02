Jorge Valdivia raya la cancha: “No necesito siempre subir una foto con mis hijos para demostrar que si soy o no buen padre”

Jorge Valdivia dejó la grande con una foto junto a su hermano Claudio. Bastó sólo un post como éste en su cuenta de Instagram, para que le llovieran comentarios, donde le sacaron su separación con Daniela Aránguiz, su relación con Maite Orsini y hasta Luis Mateucci salió al baile.

Pero esta vez el exfutbolista se tomó el tiempo para contestar uno a uno todos los mensajes, ya hablando abiertamente sobre su pololeo con la diputada de la cual sostuvo que: “Ella es grande se sabe cuidar sola, es profesional, seca, linda, tremenda mujer, es perfecta”.

Además de que le pidieron cuidar a Orsini, otro seguidor le dijo que ocupara su tiempo en estar con sus hijos y no responder comentarios.

“Parece que uno tiene que subir a las redes sociales lo que hago con mis hijos para que lo destaquen. No necesito siempre subir una foto con mis hijos en la plaza, en el cine, etc, etc, para demostrar que si soy o no buen padre...nunca vi a alguien subir fotos pegándolos a sus hijos”, le respondió Valdivia.