El que se pica, pierde: Arturo Longton se retiró de la prueba individual y se convirtió en el segundo nominado

En la última prueba individual de “Tierra Brava”, los integrantes del equipo rojo compitieron para definir al segundo nominado de la semana. Esto definió al segundo nominado de la semana que se enfrentará a Nicolás Solabarrieta, quien fue elegido como el primer duelista por el capitán.

La competencia involucró fuerza, resistencia, puntería y concentración, partió con los participantes teniendo que alcanzar una cadena con una caña, lo que requería de motricidad fina, y tuvo a Botota como la primera en tomar ventaja, seguida por Fabio y Chama. Finalmente, el ganador fue Fabio, seguido muy de cerca por Botota.

En tanto, Arturo Longton perdió rápidamente la paciencia y abandonó la competencia. Al poco rato, Arturo se arrepintió y regresó, pero un poco después nuevamente abandonó, dejando a Miguelito como el último en competencia.

Cuando el comediante instó a Arturo para que regresara a competir, Longton se limitó a tomar la caña y lanzarla a la fosa de agua. “Sigue, Miguelito. Las decisiones las tomo yo”, argumentó Arturo. Frustrado, Miguelito terminó la prueba, y al terminar pateó la caña.

La reflexión de Arturo

Al ser consultado sobre la competencia por Karla Constant, la Leyenda señaló que “yo no tengo motricidad fina, entonces supe al tiro que no tenía ni una posibilidad con la cadena. Con las manos soy un inútil total”.

Sin embargo, sus palabras no quedaron ahí, ya que también se echó para atrás de la próxima competencia de salvación. “No voy a hacer ni la prueba de salvación, voy a ir a duelo, me voy a mover y chao”, continuó Arturo enojado.

En su entrevista individual habló sobre el duelo venidero señaló que: “a Nicolás lo descarto porque va a ganar la prueba (de salvación), y contra otra persona... Tendría que ser la Botota o la Botota, nadie más porque la Daniela (Castro) anda bien. No tengo posibilidades, así como estoy de lesionado”, sostuvo Longton.