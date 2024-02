Rocío Marengo anunció que se casará este año junto a Eduardo Fort: “Nos elegimos todos los días”

La modelo argentina Rocío Marengo está completamente enamorada de su prometido, el empresario chocolatero Eduardo Fort, con quien pisará el palito este año. Este pasado lunes cumplieron 10 años de relación, y siguen más sólidos que nunca.

En conversación con LUN, la exchica reality entregó esta revelación sobre el próximo paso que dará en su relación. “Estoy comprometida, que es algo que jamás dije, pero este año nos casamos”, afirmó.

“No lo dije hasta tener el salón, pero ya está. Vamos a hacer una ceremonia, estamos viendo de qué manera. Este año vamos a celebrar esta relación con los papeles, aunque ya no los necesitamos”, confesó.

Un flechazo inmediato

Ella vive en un departamento de Buenos Aires junto a su futuro esposo, y sobre este importante aniversario señaló que “es hermoso cumplir estos diez años, porque nos agarra en un buen momento de la relación y a mí también en un momento personal muy lindo, muy equilibrada, muy realizada”.

Marengo conoció a Fort tras salir a comer, y la conexión fue instantánea. “No nos separamos más. Fue algo especial y estoy enamorada, nos elegimos todos los días, estamos bien. Me gusta la versión de mí misma al lado de él y más ahora que estoy tranquila y alejada del trabajo, no me expongo”, aseguró.

Finalmente, sobre su meta de ser mamá, Roció contestó que ahora la tiene sin cuidado. “Hace mucho que intentamos. Ya llegará. Ahora me saco la presión del tema”, cerró.